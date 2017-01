Proponen ampliar el programa "Inclusión educativa" a la primaria Locales 23/01/2017 Redacción En 2010 se inició el programa con chicos que ingresaban a la secundaria. Hoy se brinda ayuda a chicos de 1º a 5º año. A lo largo de 2017, comenzarán a trabajar con los alumnos del último año de la primaria. También habría programas que incluyan a los otros grados.

En los últimos días del año pasado, se realizó el cierre del año del Programa "Inclusión Educativa" que organiza la Municipalidad de Rafaela y allí se hizo un anuncio interesante: se ampliará en este 2017, alcanzando también a la primaria.

"Nosotros estamos trabajando con unos 450 chicos, en seis puntos de la ciudad", dijo Jerónimo Rubino en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz, que retoma el 6 de febrero) y agregó: "el año que viene (por el 2017) lo vamos a mantener y le vamos a ampliar un poco el rango".

"El programa comenzó sólo con chicos de primer año. Hoy está llegando de 1º a 5º año. Para el año que viene estamos previendo trabajar con chicos de 7º grado y trabajar en algún proyecto para un sector particular de la ciudad -estamos en conversaciones con la Regional III de Educación- de trabajar con el fortalecimiento de la alfabetización: cultural, emergente (para los chicos más chiquitos), la disfuncional (así la llama la UNESCO, para los chicos de 4º o 5º grado que todavía no llegan a leer un texto completo y comprenderlo). En 2017 haremos una prueba piloto. Va a ser muy interesante, porque se va trabajar en diversos puntos y de forma integral: desde los más chiquitos hasta los más grandes", adelantó.

"El sistema educativo nacional prevé que un chico en tercer grado tiene que estar alfabetizado. De ahí en más, todo lo que sigue, se va encadenando. Es por eso que tenemos chicos que llegan al secundario con problemas", describió.

En relación a la relación que se tiene con el área de competencia de la Provincia, Jerónimo Rubino mencionó que en lo que va de su gestión, tiene una "muy buena relación con Carolina Pelegry y todos los equipos de la Regional. En 2017 vamos a trabajar más complementariamente en algunos puntos críticos de la ciudad. También queremos trabajar con los chicos de la secundaria. Venimos de una problemática que son las inscripciones de las escuelas secundarias. Esto que se dio ahora, se va a repetir en los próximos. Esto requiere de un cambio cultural de muchos de los papás y que empiecen a visualizar proyectos educativos que no están en el centro de la ciudad y que son tan buenos como los otros. Por esto tenemos que mostrar los proyectos a la ciudad".



CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS

A mediados de 2016, la Secretaría de Educación dio a conocer los resultados de un relevamiento realizado a los directores de las escuelas de la ciudad, en donde buscaban tomar las principales problemáticas que encontraban en el alumnado. La ampliación del Programa de Inclusión Educativa forma parte de las políticas que se generan como resultados de esto.

"Ese relevamiento nos ha servido y nos va a servir como eje rector en los próximos años. Uno de los puntos que resaltaba era la falencia de la lectura. Hay que trabajar fuertemente sobre esto. También aparecía la cuestión de los vínculos afectivos y la falta de referentes. Ahí comienzan a aparecer un montón de temas. Es un poco más complejo, pero hay algunas cosas claras. Pero no puede ser que en el 2016 sigamos teniendo los mismos problemas desde los jardines hasta la universidad. Porque esto significa que atraviesa todas las geografías, todas las clases sociales. Entonces, hay que fortalecer todo", indicó.

También mencionó que "hay una intención de trabajar con la Educación Sexual Integral (ESI), con el bullying".



INCLUSION EDUCATIVA NACIONAL

El año pasado, el Senador Nacional Omar Perotti presentó un proyecto de Ley para transpolar este proyecto que comenzó siendo municipal a toda la Nación. De concretarse, ¿podrían tomarse fondos de la Nación para potenciarlo? "Ojalá que se logre", dijo Rubino y agregó: "es algo que lo discutimos cuando fuimos al Foro para discutir el nuevo plan de educación de la Provincia. Creo que si se arma una nueva ley de educación, o si hay fondos nacionales, hay que empezar a darle un apoyo muy importante a los proyectos educativos de las municipalidades. El universo educativo local abarca el Liceo, el Centro de Capacitación en Oficios, la Escuela de Música, el Programa de Inclusión Educativa... tiene un espectro enorme y es importante que podamos tener voz y fondos".

También vertió su opinión sobre la nueva ley de educación: "tienen que discutirse algunos formatos, como las escuelas abiertas o los bachilleratos populares. Son intentos solapados, escondidos. Hay que avanzar y dar espacios. Por supuesto que tiene que haber controles. Pero tiene que haber proyectos educativos propios. Tomemos, por ejemplo, la Escuela de Música. Tiene 450 alumnos. Si podemos avanzar en un espacio en donde los chicos no solo puedan hacer el trayecto musical, sino también aprobar el secundario, es una escuela secundaria más, con un proyecto educativo espectacular. Tenemos que avanzar en estas cosas. Es muy lindo discutir en los foros los valores. Pero, al fin y al cabo, nadie va a decir que no hay que ser solidario o que no tiene que primar el amor. Estas son las cosas que tenemos que discutir. La buena noticia es que hay predisposición al diálogo".