Santa Fe: la crisis política que causó la inundación Locales 23/01/2017 Redacción Tres funcionarios del Ministerio de Infraestructura que preside José Garibay se alejaron del gobierno con fuertes críticas hacia la gestión.

Ampliar FOTO ARCHIVO GARIBAY. Su figura se debilitó en el gabinete de Lifschitz tras la crisis hídrica santafesina.

La crisis hídrica que las abundantes lluvias provocaron a partir del año nuevo mutó a una crisis política en el Gobierno de Miguel Lifschitz, que hasta ahora le costó el cargo a tres funcionarios de extracción radical del Ministerio de Infraestructura que preside el socialista José León Garibay.

El martes pasado, el propio Gobernador pidió la renuncia del secretario de Asuntos Hídricos, Roberto Porta, quien dejó la función no sin antes cuestionar severamente a su susperior, Garibay, por no tener en cuenta los informes y pedidos de su área. Y rápidamente, en solidaridad con el desplazado Porta, presentaron su dimisión el subsecretario de Coordinación de Asuntos Hídricos, Luis Lombó, y el director provincial de Obras Hidráulicas, Eduardo Gentile

"Ambos merecen mi más sincero respeto en cuanto al desempeño de sus funciones inherentes", resaltó Gentile, el último en alejarse del Gobierno provincial. El ahora ex funcionario sostuvo que "no se comparte la visión en cuanto a adjudicarle al primero de ellos (en referencia a Porta), la responsabilidad por la actual situación hídrica de la provincia" tal como lo había deslizado el gobierno provincial.

A la hora de apartar a Porta, Lifschitz adujo "falta de presencia territorial en la crisis hídrica". Los funcionarios apartados son todos de extracción política radical, lo que agranda la brecha que existe políticamente en el Frente Progresista santafesino. "El ingeniero Porta siempre dijo de hacer el control de este ingreso de líquido desde la vecina provincia, pero desde el gobierno no se hizo", señaló Gentile.

Pero más allá de estas críticas que se pueden enmarcar en una siempre interna entre radicales y socialistas, que en ocasiones se hace más visible y en otras se esconde en los pliegues de la coalición, ahora se sumaron los cuestionamientos del ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, quien no tuvo contemplaciones con el Gobierno santafesino más allá de que el jueves pasado se reunió con Lifschitz para recibir los seis proyectos que la Provincia necesita ejecutar con asistencia financiera de la Nación.

Frigerio aseguró que "la gente reclama que el Estado esté presente tratando de mitigar y de prevenir las inundaciones". "Ahora tenemos que esperar los proyectos ejecutivos de la provincia, trabajarlos con nuestra Subsecretaria de Recursos Hídricos, hacer los estudios de impacto ambiental y realizar las licitaciones. Lamentablemente no lo pudimos hacer antes porque no contábamos con los proyectos. Ahora que empezamos a trabajar con la provincia, lo antes posible vamos a poder empezar a dar soluciones concretas estructurales”, señaló Frigerio en diálogo con la prensa.

Y luego Frigerio marcó una posición política cercana a la de los funcionarios renunciantes y también a la planteada por dirigentes justicialistas santafesinos la semana pasada. "Evidentemente en la provincia en los últimos años no se trabajó bien en este tema y no se generaron los proyectos para transformarlos en obras", enfatizó el ministro al tiempo que subrayó que "en general, son las provincias las que llevan a Nación los proyectos ejecutivos porque son los gobiernos provinciales los que conocen dónde están los problemas y cuáles son las posibles soluciones".

Con la puesta en marcha de obras esta misma semana, el Gobierno provincial procura archivar la discusión política con el trabajo en el territorio, aunque el debate sobre las responsabilidades se dará en toda su magnitud en la Legislatura santafesina.