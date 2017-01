La baja de la imputabilidad se frenará en el Congreso Nacionales 23/01/2017 Redacción Macri le dijo a la madre de Brian que él quiere bajar la edad de imputabilidad pero que el Congreso no lo va a dejar.

Ampliar FOTO ARCHIVO FAMILIA. La madre y el padre de Brian, durante una de las marchas en Buenos Aires.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Eliana Passada, la madre de Brian Aguinaco, el adolescente que fue asesinado en el barrio porteño de Flores el 24 de diciembre pasado, dijo este domingo que el presidente Mauricio Macri le aseguró que presentará el proyecto para bajar la edad de imputabilidad, pero que cree que el Congreso no lo va a aprobar. "Lo que yo puedo sacar en limpio (de la reunión) es que Mauricio me ofreció lo de la ley. Nos apoya y lo apoyamos a él para este tema. Pero el tema es que no le dan los votos", dijo la mujer durante una entrevista con Radio Mitre.

Passada remarcó que según Macri "hay diputados y senadores que no la van a votar porque son de otro partido político, y para hacerle la contra no le van a votar (el proyecto)". "El se comprometió y dijo que lo van a hacer. No lo vi como que se quiso lavar las manos. Yo sé que nos va a apoyar", añadió en alusión a lo charlado durante la reunión que el viernes pasado la familia de Brian mantuvo con Macri y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Por el crimen del adolescente está detenido un joven de 26 años y un menor de 15 años que, que por su edad, fue declarado inimputable y trasladado a Perú, donde vive su familia, por decisión del juez de Menores del caso. El crimen de Brian ocurrió cerca de las 15:00 del sábado 24 de diciembre en el cruce de Rivera Indarte y Asamblea, en el Bajo Flores, a pocas cuadras del acceso a la villa 1-11-14.

Dos mujeres que caminaban por el lugar fueron sorprendidas por dos ladrones en moto, uno de los cuales se bajó armado y las amenazó para que le entregaran sus carteras. En medio del forcejeo, apareció el auto manejado por Enrique Aguinaco, quien estaba acompañado por su nieto Brian.

De acuerdo con lo que pudo reconstruir la Policía, el hombre encerró con su Renault 19 a los "motochorros" en al menos dos oportunidades con intenciones de evitar que pudieran concretar el robo. Sin embargo, los testigos y las dos víctimas del robo dijeron que vieron doblar el auto y los delincuentes dispararon contra el vehículo porque se pensaron que los estaban persiguiendo, para luego huir al interior de la villa.

Brian recibió un balazo en la cara y fue trasladado por su abuelo hasta el Hospital Piñero, desde donde fue derivado al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Allí agonizó durante dos días y murió. La muerte de Brian generó marchas y protestas de los vecinos de Flores en la comisaría 38, donde hubo una serie de incidentes y destrozos en la seccional a fines del año pasado.

A raíz del caso, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, dispuso la remoción del jefe de la comisaría y se comprometió a reforzar la seguridad en el barrio. El caso también abrió el debate sobre una reforma del Régimen Penal Juvenil.