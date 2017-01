Sub-20: Argentina enfrenta a Bolivia Deportes 23/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO POR UNA VICTORIA. / Argentina, que suma dos empates, buscará su primer triunfo ante Bolivia.

El seleccionado argentino jugará este lunes por la noche ante Bolivia por la tercera fecha del Grupo B en busca de su primera victoria en el Campeonato Sudamericano Sub 20 que se desarrolla en Ecuador con cuatro plazas para el Mundial Corea del Sur 2017.

Los dirigidos por Claudio Úbeda igualaron en el debut ante Perú 1 a 1 y el sábado hicieron lo propio ante Uruguay pero 3 a 3 en el Estadio Olímpico de Ibarra.

Por su parte, Bolivia viene de caer por 2 a 0 ante Perú. En el otro cotejo del grupo se medirán Perú vs Venezuela, desde las 19 hs.

El equipo que presentará Argentina esta noche no fue confirmado pero el probable sería con: Ramiro Macagno; Nahuel Molina, Juan Foyth, Nicolás Zalazar, Milton Valenzuela; Santiago Ascacibar, Julián Chicco; Ezequiel Barco, Brian Mansilla; Marcelo Torres y Lautaro Martínez.

Argentina defiende el título sudamericano de la categoría, logrado hace dos años en Montevideo, donde también se había consagrado en 2003. Sus coronaciones anteriores fueron en Paraguay 1967, Chile 1997 y Mar del Plata 1999.

Vale recordar que Argentina quedará libre en la fecha 4 y cerrará la fase de grupos ante Venezuela, el próximo viernes 27 a las 21:15 hs.



BRASIL, EL PRIMERO

EN CLASIFICARSE



Brasil se convirtió ayer en el primer clasificado al hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub-20 que se disputa en Ecuador, al imponerse por 3 a 2 a Paraguay en la tercera jornada del torneo, que es también clasificatorio para el Mundial de Corea del Sur de este año.

Matheus Sávio, al minuto 39, Richarlison, a los 57, y Felipe Vizeu, en el 65, convirtieron los goles brasileños. Descontó Paraguay con dos tantos de Jesús Medina, a los 80 y 92 minutos.

El equipo auriverde acumuló 7 puntos, fruto de los triunfos por 1 a 0 sobre Ecuador y Paraguay, y por el empate sin goles con Chile. Brasil cerrará su participación en la fase de grupos el próximo martes ante Colombia. Paraguay, que se quedó con un solo punto por el empate 1 a 1 con Colombia, jugará contra Chile y cerrará frente a Ecuador.

En el otro juego de ayer Ecuador y Chile igualaron 1 a 1.