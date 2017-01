Hollywood anuncia los nominados a un Óscar... ¿Menos blanco? Información General 23/01/2017 Redacción Leer mas ...

Los Angeles, 23 (Por Javier Tovar) (AFP-NA). - "La La Land", "Moonlight", "Hidden Figures", "Manchester by the Sea" y "Arrival" se perfilan como las grandes favoritas a acaparar las nominaciones a los Óscar, que serán anunciadas mañana, martes, por la Academia buscando pasar la página a la polémica racial de los últimos años.

Ningún actor, actriz o director negro compitió por la estatuilla en las ediciones de 2015 y 2016, desatando una dura campaña en redes sociales contra los #OscarsSoWhite (Óscar muy blancos).

Todo indica que "la diversidad será afortunadamente la ganadora del día", dijo a la AFP Chris Beachum, director del sitio Gold Derby, que predice nominaciones y premios.

"Moonlight", que trata sobre el crecimiento de un adolescente en medio de la guerra de drogas en Miami, debe ser nominada a Mejor película y dirección, de Barry Jenkins, así como por las actuaciones de Naomie Harris y Mahershala Ali.

Destacan igualmente Denzel Washington y Viola Davis, por el drama familiar "Fences", y Octavia Spencer por la taquillera "Talentos Ocultos", que cuenta el destino extraordinario de tres científicas negras que contribuyeron al éxito del programa espacial en Estados Unidos en los años 50 y 60.

"Hay muchas buenas películas con negros tanto frente como detrás de cámara (...), pero aún hay mucha gente que no está siendo representada por los filmes de Hollywood, incluyendo latinos o hispanos, asiáticos, personas con deficiencias...", estimó por su parte Tim Gray, editor de premios para la revista Variety.

De hecho, no se espera que haya mayores nominados latinos en esta edición, un año después de que el mexicano Alejandro González Iñárritu ganara su segundo Óscar consecutivo y su compatriota Emmanuel Lubezki se convirtiera en el primer director de fotografía en ganar tres estatuillas al hilo.

April Reign, creadora de la etiqueta #OscarsSoWhite, dijo que ciertamente Hollywood progresó en términos de inclusión, pero aclaró en una entrevista con la radio pública NPR que "un año no puede arreglar un problema que lleva 80".

Y en medio de la polémica, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense se comprometió el año pasado a aumentar significativamente para 2020 el número de miembros mujeres y de minorías.