"La última máquina la compró Obeid" 23/01/2017 Bryan J. Mayer

En la mañana del último sábado la diputada nacional Gisela Scaglia se comunicó con Bryan J. Mayer en “Resumen ADN” y ofreció su postura respecto a la situación de emergencia que se vive en la provincia de Santa Fe. En medio de culpas cruzadas por la falta de obras, Scaglia sostiene que “el socialismo es el responsable directo de lo no hecho porque hace 12 años que gobierna Santa Fe” y agregó que, según información que posee “la última obra data de 80 años atrás” mientras resaltó que luego de la recorrida aérea por las zonas más afectadas junto al ministro Ricardo Buryaile “no vemos obras de magnitud que nos permitan sacar el agua”.

También citó la burda situación de herramientas para el mantenimiento de canales y caminos: “La última máquina que se compró para mantenimiento fue en la gestión de Jorge Obeid”. En lo personal manifestó que “uno tiene una sensación de mucho enojo porque es la segunda vez que pasa en menos de un año”, subrayando que actualmente “hay algo que molesta aún más, porque esta vez no se puede echar la culpa al kirchnerismo que no le daba los recursos a Santa Fe” y que desde el Ejecutivo “se han puesto obras vitales para nuestra provincia en el Presupuesto nacional” de este año.

Respecto al impacto en la economía sostiene que las pérdidas se estiman en “20 mil millones, que se va a hacer más grande si miramos una pérdida que aparece en el suelo que vamos a tener en toda esta zona cuando baje el agua y veamos una capacidad disminuida del suelo”.