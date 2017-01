La música de La Land ENTRETENIMIENTO 23/01/2017 Redacción Leer mas ...

LOS ANGELES, 23. - Las nominaciones a los Óscar serán anunciadas mañana a la madrugada y por primera vez serán transmitidas por internet.

Los sitios especializados dan a "La La Land" el mayor número de indicaciones: 12 le da Variety y 13 Gold Derby, incluidos Ryan Gosling y Emma Stone en las categorías de actuación.

El tributo de Damien Chazelle a la época de oro de los musicales de Estados Unidos arrasó en los Globos de Oro este mes, imponiéndose en las siete categorías que disputó.

"Sospecho que La La Land y Hidden Figures recibirán muchísimas nominaciones porque son películas que han impresionado a la gente por el trabajo frente y tras cámara (vestuario, diseño de producción, música)", indicó Gray.

"Aún es muy pronto para predecir quién ganará. Los premios son el 26 de febrero y cualquier cosa puede pasar en un mes", añadió.

"Manchester by the Sea", el drama sobre un hombre solitario que debe cuidar a su sobrino huérfano, se presenta también como fuerte candidata a ganar varias nominaciones, incluido Mejor actor con el extraordinario papel de Casey Affleck.

Suenan con fuerza en la categoría de Mejor actriz los nombres de Amy Adams, en el filme de ciencia ficción "Arrival", y Natalie Portman, por su aclamada personificación de la ex primera dama de

Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, en la cinta dirigida por el director chileno Pablo Larraín.

En los Globos de Oro era la gran favorita a llevarse el premio, pero se lo terminó llevando la francesa Isabelle Huppert por su papel en el thriller "Elle", que cuenta la historia de una mujer que fue violada en su casa y trata de encontrar al agresor.

La cinta de Paul Verhoeven no pasó el corte de Mejor película en lengua no inglesa, categoría que sí se llevó en los Globos de Oro.

"Después de un triunfo sorpresivo en los Globos de Oro no sólo creo que Isabelle Huppert obtendrá la nominación, sino que será una fuerte candidata" al premio, añadió Beachum.

La francesa Marion Cotillard se ganó el premio en 2008 por su papel en "La Vie en Rose" sobre la historia de la legendaria cantante Edith Piaf.