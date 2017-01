AIRE LIBRE Suplemento Aire Libre 23/01/2017 Redacción Leer mas ...

Los perros de caza y el verano



PERROS DE CAZA. Elegir el mejor cachorro nos asegura el mejor compañero de caza.



Salvo aquellos perros que se utilizan en la caza de patos, el verano es un período de inactividad para la mayoría de los perros de caza. Además, la temporada estival por sus características hace que tengamos que tomar algunas medidas respecto del cuidado de nuestros perros.

Hay cuatro puntos que, durante el verano, debemos tener en cuenta para nuestros perros de caza: los parásitos externos; golpe de calor, cambio en la alimentación y período de inactividad o pérdida del entrenamiento. En las enfermedades del verano, los parásitos no producen gran afección sobre un perro sano, incluso cuando llegan a ser relativamente abundantes. Así, un número importante de garrapatas, a pesar de que succionan cierta cantidad de sangre, no parecen afectar mucho a sus portadores. Con las pulgas, aunque más molestas por el picor y la irritación que producen en la piel, pasa lo mismo.

La verdadera importancia de estos parásitos estriba en que son vectores de enfermedades, algunas de ella muy graves, que pueden ser mortales, y muchas de ellas son crónicas o muy resistentes a los tratamientos. Por tal motivo es de suma importancia la desparasitación y la visita al médico veterinario para que nos aconseje cual es el mejor método. El calor puede matar, y la situación más característica en la que esto ocurre se da cuando un animal está expuesto al sol en un espacio muy reducido sin ventilación, por ejemplo dentro de un coche o atado en la caja de la camioneta (lo hemos visto muchas veces). Entonces la temperatura puede pasar de los 60°C y la temperatura corporal del perro, habitualmente de 38'5°C, puede ascender hasta los 43°C, lo que llamamos hipertermia. Esto hace que el perro busque con extrema ansiedad un modo de salir del lugar, provocando todavía más excitación y por lo tanto más subida de la temperatura.

Lo primero que apreciamos cuando esto ocurre es al animal muy jadeante, con respiración muy rápida, babeando en abundancia y muy acalorado -es decir, con todos los mecanismos de refrigeración en marcha-. Si la hipertermia persiste durante cierto tiempo, se produce daño o muerte celular en diferentes órganos, de especial importancia a nivel del sistema nervioso central, donde se produce un edema cerebral, y en otros órganos como riñón, hígado o aparato circulatorio. Respecto de la dieta de verano, para que un perro esté en perfectas condiciones de alimentación, hay que cuidar dos aspectos: la calidad y la cantidad del alimento.

Además tener en cuenta la relación ingreso y gasto de calorías. El verano es un período de reposo por lo que el perro necesitará menos calorías que durante el período de caza invernal. Por último la inactividad hace que nuestro perro pierda condiciones físicas y como todo atleta nuestro can necesita un programa de sostenimiento de las mismas que se resume en: una salida semanal con carreras de baja intensidad que le permitirá mantener la forma física y la resistencia muscular. Una sesión de juegos diaria que le proporcionen esparcimiento y equilibrio emocional y por último mantenerlo en el peso adecuado. Todos estos son consejos que necesitan el aval del veterinario amigo por lo que la consulta con el profesional es ineludible.



Perros de caza: el test de Campbell



Elegir un cachorro es una decisión muy difícil ya que si nos equivocamos deberemos “aguantarnos” el error unos doce años o más. Generalmente se confía en la experiencia del criador pero sucede a veces que quienes ofrecen los perros no tienen mucha idea o no son cazadores o solamente se ocuparon de hacer servir a la perra y lo único que pretenden es vender los cachorros lo mas rápido posible. Ahora bien, si somos nosotros mismos los que queremos elegir el cachorro deberemos tener en cuenta una serie de conceptos reflejados en el test de Campbell. Con este test se pretende observar las reacciones del cachorro ante determinados estímulos teniendo como finalidad el advertir algunas características de su personalidad.

Premisas para el test: Solo una persona realizará el test. La edad del animal debe estar entre las siete y las ocho semanas. Se examinará al cachorro en forma individual y aislada. El lugar donde se examinará debe ser tranquilo para que el cachorro no se distraiga.

1º Paso – Atracción social: colocar al cachorro en el centro de la habitación y, en silencio, alejarse unos pasos en sentido opuesto al lugar de entrada. Arrodillarse y golpear las palmas para llamar su atención: A) Viene enseguida dando saltitos con el rabo levantado. B) Viene con dificultad con la cola alta C) Viene con dificultad con la cola baja D) Viene titubeante E) No viene.

2º Paso – Seguir a la persona: de pie y el cachorro a nuestro lado, comenzar a caminar asegurándonos que el cachorro se da cuenta. A) Sigue sin dificultad y mordisqueando los pies B) Sigue sin dificultad cola arriba C) Sigue fácilmente cola abajo D) Sigue titubeante cola abajo E) No sigue.

3º Paso – Obligación: Colocar al cachorro en el suelo panza arriba y mantenerlo 30 segundos apoyando las manos sobre su pecho. A) Lucha vigorosamente, se debate y muerde B) Lucha vigorosamente C) Se debate y queda quieto D) Se queda quieto E) No se mueve y lame las manos

4º Paso – Dominación social: Arrodillado al lado del cachorro golpearle suavemente en la parte superior del cráneo, bajar la mano por la línea dorsal y subir la mano a contrapelo por la misma zona por 30 segundos. A) Salta, da patadas, muerde y gruñe B) Salta y da patadas C) Se retuerce y lame las manos D) Se da vuelta y lame las manos E) Se aleja y no vuelve

5º Paso – Dignidad: Tomar al cachorro por debajo del tórax, levantarlo de forma que las patas no toquen el suelo y mantenerlo así unos 30 segundos. A) Se debate, muerde y gruñe B) Se debate mucho C) Se debate y se calma D) Se calma y lame las manos E) No se mueve y lame las manos.

Valoración del test: dos “A” con alguna “B” carácter dominante agresivo: habrá que tratarlo de forma que sepa quién manda sin que ello suponga aumentar su agresividad. Tres o más “B” carácter dominante: si se le consiente se volverá insoportable. Hay que educarlo con firmeza. Tres o más “C” carácter equilibrado es el perro ideal. Dos o más “D” y alguna “E” carácter sumiso, sensible, no soporta el castigo. Dos o más “E”: carácter independiente: difícil de educar, suele hacer lo que quiere.





COCINA



Adobo para carne



Las carnes de caza como la liebre, patos, ciervo, jabalí por lo general necesitan de un adobo previo a la cocción. El mismo tiene por objeto suavizar el gusto silvestre de la carne. Por ello, es conveniente dejar adobar la carne por lo menos una noche. La siguiente es una receta sencilla para preparar un adobo para carnes de caza

Ingredientes: ¾ lt de vino blanco seco; 2 cucharadas de vinagre de vino; ¾ taza de aceite; 1 zanahoria; 1 cebolla; 1 tallo de apio; 2 dientes de ajo; 1 ramita de perejil; pimienta en grano; 1 clavo de olor; tomillo; laurel; sal.-

Preparación: picar todos los vegetales y mezclar con el vino, aceite y vinagre. Condimentar a gusto. Se coloca sobre la carne y se deja unas 12 horas. Luego se puede cocinar en el mismo adobo o desecharlo.



SALSA PARA PESCADO AL HORNO O A LA PARRILLA

Ingredientes: 10 aceitunas verdes; 1 pimiento colorado; 3 dientes de ajo; 2 cebollas; 1 ramita de romero; el jugo de 3 limones; aceite; pimienta, sal.

Preparación: se pican los dientes de ajo y se doran en el aceite caliente, luego se le agregan las cebollas y el pimiento picados bien finos, se condimenta con sal y con pimienta y se agregan las aceitunas, también picadas bien finas. Por último cuando el pimiento y las cebollas están bien tiernos se le agrega el jugo de los limones. El pescado se debe asar primero con el lado de la carne hacia las brasas, cuando se nota bien dorada la carne, darlo vuelta y cocinar con las escamas hacia abajo. Si es al horno se cocina siempre con la carne hacia arriba. Una vez que se nota que la carne está bien dorada se debe colocar la salsa sobre el pescado o bien servirla caliente en una cazuela para que cada comensal se sirva a gusto.