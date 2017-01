Golpearon a remisero para robarle $ 150 Policiales 23/01/2017 Redacción FRONTERA

Un hombre de 68 años que trabaja como remisero en Frontera sufrió en la mañana de ayer, un violento asalto por parte de un joven al que llevaba como pasajero, quien lo golpeó y amenazó con un cuchillo para finalmente robarle 150 pesos, que era la recaudación que el trabajador tenía hasta el momento, publicó El Periódico de San Francisco.

El hecho ocurrió a las 6:45 de este domingo, cuando el remisero Abel Casco, fue hasta la zona donde se encuentra la oficina de la Empresa Provincial de Energía (EPE) en Frontera, en el cruce de calles 86 y 11. Allí subió un joven de aproximadamente 30 años, a quien el remisero conoce desde hace tiempo e identificó con el apellido Monserrat: "Me saludó lo más bien, y en un momento me dice que le dé la plata. Pensé que era una broma, lo conozco desde chico, pero después me empezó a golpear y vi que iba en serio. Yo me defendí y nos trenzamos un buen rato a golpes", adelantó LA OPINION en su edición digital.

"Yo tenía un cuchillo en el auto, el me lo sacó y me tiró un par de puntazos que esquivé. Después me robó la plata que tenía hasta el momento, eran 150 pesos, y salió corriendo por el campo. Es un joven que consume y hace estas cosas", agregó Casco, quien radicó la denuncia en la Comisaría 6ª de Frontera.



ARREBATADOR

APREHENDIDO

Una persona de sexo masculino que había arrebatado a una mujer en la vía pública fue encontrada y detenida inmediatamente.

Personal policial tomó conocimiento que sobre calle Dorrego al 100, una mujer de 63 años fue víctima de un arrebato por parte de un sujeto.

Luego de recabar información de testigos de la escena se procedió a la ubicación del malviviente, un joven de 19 años, su aprehensión y traslado a sede policial.

Actuaciones a cargo de efectivos de la Comisaría Nº 1.



ROBO UN

ESTEREO

Recuperan estéreo sustraído de un automóvil por parte de un joven menor de edad.

Mientras se encontraban de recorrida por Bv. Santa Fe y Güemes, personal policial advirtió la presencia de un muchacho de 15 años que se trasladaba de manera sospechosa intentando evadir a los uniformados.

Tras interrumpir su marcha, los efectivos procedieron a dialogar con el mismo observando que entre sus pertenencias se encontraba un estéreo de dudosa procedencia.

Luego de corroborar que el aparato fue sustraído de un automóvil de las cercanías se efectuó el secuestro del mismo y la detención del menor.

Posteriormente, y finalizados los trámites legales correspondientes el joven fue entregado a sus progenitores.

Actuó personal de Cuerpo Guardia Infantería de la UR V.



FRONTERA Y SUNCHALES:

RECUPERAN DOS MOTOS

Una motocicleta sobre la que pesaba pedido de secuestro de la Justicia fue encontrada en la localidad de Frontera.

Efectivos policiales se encontraban de recorrida por la zona urbana cuando observaron a un sujeto en una motocicleta marca Keller KN110-8 en actitud sospechosa.

Al momento de acercarse al mismo, este se da a la fuga abandonando el vehículo. Se procedió así al secuestro del rodado y su traslado a sede policial. Una vez allí, se constató que era requerido por la Justicia de la Provincia de Córdoba por un hecho de robo ocurrido en la localidad de San Francisco.

Por otro lado, se logró identificar al sujeto quien se dio a la fuga. Actuaron efectivos de la Comisaría Nº 6 de Frontera.

Por otra parte, en Sunchales, personal policial se hizo presente en la intersección de calles Santa Cruz y Chacabuco observando una motocicleta marca Honda Biz en supuesto estado de abandono. Luego de efectuar el secuestro del vehículo, en sede policial se determinó que el mismo fue denunciado como sustraído.

Se continúan investigaciones a fin de dar con el autor del hecho.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Nº 3 de Sunchales.