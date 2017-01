El Papa las pide abiertas, pero están cerradas

La realidad indica que los templos cierran sus puertas fuera de los horarios de culto por motivos de seguridad, cuando antes no se hacía. Las Iglesias no son ajenas a la problemática de la inseguridad y por ello, la diócesis de San Francisco decidió que los templos se cierren con llave, abriendo sólo minutos antes de que se dé la misa.



El pasado 5 de este mes, LA OPINION online bajo el título "Robos: cierran con llave el templo" dio a conocer el caso que sucede en la localidad de San Guillermo, departamento San Cristóbal, desde la jornada anterior como consecuencia de una medida tomada por integrantes de la Comisión Económica de la Parroquia.



"Hubo varios robos en el templo, y el padre José María (Stucky) tras reunirse con integrantes de una comisión parroquial, decidió cerrar con llave", se escuchó en boca de un lector de dicho distrito santafesino, a través de una comunicación telefónica.



Consecuentemente, según nuestro informante "cada persona que desea ingresar al templo debe pedir la llave. Parece increíble, pero resulta una buena medida luego de comprobarse robos varias que hasta incluyeron la imagen de la Virgen".



EN SAN FRANCISCO



El obispo de San Francisco, monseñor Sergio Buenanueva, recientemente comentó a La Voz de San Justo que "la inseguridad hizo que en todos lados, no solo en San Francisco, se replantee el hecho de mantener las iglesias abiertas y por eso están durante buena parte del día cerradas y se abren solo un rato antes de las misas y luego de éstas, se dejan abiertas otros minutos más".



No obstante, el religioso aclaró que "esta no es una normativa general, es una decisión de cada párroco, de acuerdo a cada realidad y posibilidad".



EL PAPA LAS PIDE ABIERTAS, PERO...



Por último, el obispo Buenanueva reflexionó sobre que "el papa Francisco insiste en abrir las iglesias, no solo en actitud sino también el edificio, pero hay que amoldarse a la realidad y las situaciones concretas que se viven en cada lugar".