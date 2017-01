"No habrá fútbol en todo el semestre"

FOTO INTERNET - DANIEL FERREIRO.- Nueva oferta de Fox-Turner no podrá ser aceptada "de ninguna manera", si no hay cambios en la AFA.

En declaraciones al canal TyC Sports, el vicepresidente de Chicago reclamó "una solución política para llegar a la solución económica" que reclaman unánimemente todos los clubes de AFA, frente al desfinanciamiento por la interrupción del programa Fútbol para Todos con el gobierno nacional.



Insistió en la necesidad de realizar "elecciones inmediatas" y abundó en que "no habrá ningún salvoconducto para los clubes sin institucionalidad", en Viamonte 1366.



Ferreiro explicó que la nueva oferta de Fox-Turner no podrá ser aceptada "de ninguna manera" si antes no se define un presidente de AFA votado por los clubes, para lo que la FIFA exige una previa reforma del estatuto.



"Esta Comisión (el Comité de Regularización) está en AFA desde junio, supuestamente fue puesta por la FIFA para que reformara el estatuto y hasta el día de no ha convocado a una sola reunión para eso", advirtió el directivo que representa a los clubes de ascenso.



La sociedad estadounidense Turner-Fox asistirá el próximo martes a la Casa de Gobierno para realizar ante las autoridades nacionales un ofrecimiento para televisar el fútbol argentino, por un monto global que alcanzará los 3.500.000.000 de pesos requeridos por los clubes, según revelaron a Télam fuentes de AFA.