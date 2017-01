Declaración de "guerra" a la prensa

El nuevo gobierno de Estados Unidos arremetió ayer con toda su fuerza contra la prensa local, al punto que el presidente Donald Trump afirmó que está en "guerra con los medios" y su portavoz tachó de "irresponsable" la cobertura de la investidura.



En su primer acto oficial como presidente, Trump dijo que al leer los diarios del sábado se sorprendió de verificar que la versión difundida por la prensa es que había poca gente en la ceremonia de su investidura.



UNA AMENAZA



"Mostraron una imagen donde prácticamente no había nadie", criticó el presidente. "Los pescamos, y pienso que van a pagar un precio alto", añadió a la vez que señaló "la prensa hizo parecer que yo tengo un problema con la comunidad de inteligencia", posibilidad que descartó de plano.



A pesar de su negativa, no fue posible ocultar que el actual director de la CIA, John Brennan, simplemente no apareció al discurso de Trump en el hall de entrada de la agencia de espionaje.



COBERTURA "IRRESPONSABLE"



El nuevo portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, convocó a la prensa para su primera conferencia, donde se esperaba que formule algún comentario sobre la Marcha de Mujeres, que movilizó más de dos millones de personas en todo el país.



Sin embargo, Spicer no sólo no aceptó preguntas sino que además consideró que la cobertura de la ceremonia de investidura el viernes fue "irresponsable" por sugerir que había poca gente.



De acuerdo con Spicer, "algunos miembros de la prensa deliberadamente reportaron informaciones falsas".



Según el portavoz de la Casa Blanca el nuevo gobierno entiende que la prensa espera que el presidente rinda cuentas. "Pero estoy aquí para decirles que esto funcionará en dos vías. Nosotros haremos que la prensa rinda cuentas, también", sentenció Spicer.