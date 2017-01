Se presentaron 1.124 postulantes en 23 búsquedas del Municipio Locales 22/01/2017 Redacción La cobertura de vacantes en forma temporaria obliga al Municipio a realizar convocatorias abiertas, evaluar los candidatos con un sistema de puntuación y entrevistas. Desde que se inició el mecanismo, hace casi 4 años, hubo 142 búsquedas con 6.514 aspirantes.

Ampliar FOTO ARCHIVO BASANO. Destacó la transparencia del sistema de selección de personal temporario.

En el 2016, la Municipalidad de Rafaela realizó 23 búsquedas laborales para cubrir diversos cargos en las que se presentaron 1.124 postulantes, según informó la secretaria de Hacienda, Marcela Basano, a LA OPINION. "En cada una de nuestras convocatorias se inscriben una importante cantidad de aspirantes", sintetizó la funcionaria en una primera lectura de las estadísticas.

Un dato significativo es que desde que se reglamentó la Ordenanza que regula el ingreso de personal al Municipio -a través del Decreto Nº 37.582-, en febrero de 2013, se lanzaron 142 convocatorias que lograron un total de 6.514 postulantes, reveló Basano.

El año pasado, el Gobierno local puso en marcha mecanismos de búsqueda para cubrir tres vacantes como chofer de minibuses, trabajadores sociales, profesionales para control de gestión y médicos, aunque en este caso la cantidad de inscriptos fue menor en promedio porque los salarios en el ámbito de la administración municipal no se equiparan con el que se paga en el ámbito privado o con los ingresos que puedan lograr como profesionales independientes. También se efectuaron búsquedas para la designación de docentes en la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni.

Sin dudas que el proceso de selección para la cobertura de puestos en el Centro de Monitoreo Urbano de la GUR, que se desarrolló en el 2014, fue el más importante en la cantidad de inscriptos: logró un récord de 300 aspirantes. ¿Y cómo se completa el top cinco de búsquedas con mayor respuesta desde que rige el sistema?

-Para recolector de residuos se presentaron 239.

-Para realizar tareas de mantenimiento urbano, 206.

-Para ocupar cargos administrativos generales, 181.

-Y para desempeñarse en cargos administrativos contables, 123.

Con la Ordenanza Nº 4547 que cumplirá cuatro años de vigencia -fue impulsada por el ex presidente del Concejo Municipal, Jorge Maina- y que limita el ingreso de familiares de funcionarios y concejales al municipio, se implementó el sistema de convocatoria abierta para seleccionar el personal que ingresa a la administración pública local en carácter de contratados. Se trata de una especie de protocolo administrativo que se aplica en la contratación de personal transitorio cuya relación laboral tiene carácter estrictamente eventual ante la necesidad del Municipio de cumplimentar trabajos temporarios que no es factible abordar con empleados de planta permanente.

"El mecanismo para la selección establece la elaboración de un orden de mérito y de esa manera se trabaja con un listado durante dos años o al menos hasta que se termine. Por eso ahora se registran menos búsquedas este año porque las bases de datos permanecen activas por dos años", explicó Basano. "Hay que valorizar el mecanismo instrumentado mediante la Ordenanza por su transparencia en la selección de personal pero también es cierto que el proceso implica mucho tiempo.

Por eso es que estamos dedicados a introducir mejoras para evitar que las búsquedas sean eternas", subrayó.

Es que el sistema comienza con la conformación de una Junta Evaluadora, que generalmente está integrada por representantes del área de Recursos Humanos de la Municipalidad y de las áreas técnicas donde se deben cubrir las vacantes, que debe evaluar los curriculum vitae de los candidatos. "Por ejemplo, cuando se deben revisar 181 CV se demora demasiado. Primero hay que otorgar puntaje por los antecedentes laborales y por el nivel de educación. En esa instancia se descartan a quienes no cumplen con los requisitos, pero después el proceso continúa con las entrevistas personales lo que demanda demasiado tiempo a los integrantes del jurado, que además de participar en el proceso también tienen que atender sus tareas habituales. En ocasiones se requiere cinco semanas para esta instancia de establecer un orden de mérito para una convocatoria", indicó la secretaria de Hacienda.

En este contexto, el Municipio inició un análisis para "mejorar el sistema en forma integral, es una modernización de los procesos que busca optimizar los tiempos", consideró Basano.