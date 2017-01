Señales de un equipo inmaduro Deportes 22/01/2017 Gonzalo Rodriguez La “Crema” se midió ante “La Verde” con un buen resultado pero muchas cosas por afinar de cara al reinicio del campeonato. Tuvo solidez en el fondo pero repitió la falta de contundencia conocida. Desplegó la intención de juego pero mostró cierta falta de coordinación en la presión.

Ampliar FOTO LA OPINION PRUEBA. Atlético ensayó su fútbol ante Sportivo Belgrano, bajo la atenta mirada de Llop.

(De nuestro enviado especial a San Francisco). - El intenso calor de la mañana de sábado no impidió que Atlético de Rafaela y Sportivo Belgrano vuelvan a verse las caras, cada uno pensando en el reinicio de su respectivo campeonato, si los planetas se alinean y el fútbol argentino esboza cierta organización.

Ofrecieron 70 minutos intensos de fútbol, sin demasiadas diferencias en el trámite a pesar de las 2 categorías de diferencia, pero con cierto predominio de la “Crema” en virtud del ritmo natural de la Primera División.

Así y todo a los de Juan Manuel Llop le costó mucho más que el 3 a 1 final imponerse en el pleito, básicamente por repetir características del pasado. Porque el equipo de ayer tuvo la misma falta de gol y orilló el 0-1 por cuestiones fortuitas y errores minúsculos. Tuvo 3 opciones increíblemente claras en el primer tiempo (cuando ofreció su mejor repertorio en la mañana) y todas fueron malgastadas tontamente, 2 por Costa y la otra por Luna. Por otro lado, erró 2 veces en salida y el rápido Muller estuvo muy cerca de marcar primero, pero en ambas le erró al arco. Es decir, a groso modo, el Atlético de las primeras 14 fechas del torneo.



DETALLES IMPORTANTES



En el juego ante Sportivo Belgrano los dirigidos por el “Chocho” desarrollaron el mejor fútbol en los primeros 20 minutos. Allí Soloa hizo de líbero en el medio, Paz apretó bien arriba, Itabel y Gudiño ofrecieron pase a Luna y Costa intentó ponerse el traje de centrodelantero. Atrás todo garantía, entonces las líneas bien altas le aseguraron a Atlético jugar en campo contrario y generar esas 3 opciones que nombramos al principio. ¿La más clara? Un mano a mano con tiempo y espacio para Costa, que terminó en las manos de Aguiar cuando el portero ya estaba acostado.

Cuando “La Verde” empezó a romper la presión bien alta con toques entre líneas el juego se hizo parejo, definitivamente, y la “Crema” corrió de atrás por momentos. Francia se acercó a la posición de armador, entonces el elenco de San Francisco aportó buenos momentos de tenencia, aunque sin llegar siquiera cerca de Hoyos.

Entonces las dudas de un Atlético que juega obligado aunque se trata de un partido semi-informal. Allí retorna la impotencia de Luna, Paz corre sin sentido y Soloa se queda solo en el estómago de la cancha. Gudiño queda aislado y Costa totalmente marginado, incluso mostrando síntomas del fastidio generalizado. El único que intenta rebelarse ante esta situación es Itabel, que cambia el ritmo ni bien le llega la pelota en la mayoría de las acciones.

A partir de esas situaciones nos encontramos con el Atlético que debe rearmarse. Es cierto que tiene titulares afuera (Carniello, Paredes y Pittinari), pero es fácilmente deducible que necesita un “4” (Blondel es un proyecto y no hay que apurarlo), un volante central (hay demasiada inexperiencia junta) y un delantero de peso o de desequilibrio (¿Albertengo es ignorado). Pero no hay cupo ni opciones para refuerzos, por lo que Llop tendrá que frotar la lámpara.



EL RESULTADO



No hay que minimizar el 3 a 1, siempre es mejor ganar en el camino de la construcción. La victoria se dio gracias a una buena presión en el segundo tiempo, con Paz llegando al área rival para ejercerla y un intento por abajo entre Abero e Itabel. Un rechazo incompleto dejó solo a Costa, que desde el punto del penal y con Aguiar vencido en un 95% la metió por el centro.

Luego vinieron 8 cambios y entre las modificaciones y la temperatura el partido se desvirtuó y pasó a ser un “solteros contra casados”. El 2 a 0 llegó con un disparo de Borgnino ingresando al área, beneficiado por un rebote exacto para que la bola caiga detrás de Aguiar y el 3 a 0 a partir de un rechazo contra su arco de López, zaguero local. Sobre el final Gaviglio descontó luego de un desborde de Puig y una serie de rebotes.

La conclusión “celeste” debe incluir su intención de juego, la cantidad de elementos dispuestos para la tenencia y su seguridad defensiva. La falta de contundencia, señal distintiva del plantel, y de maduración para manejar tiempos y espacios deberán ser resueltas.