Otra vez daños en la Virgen del Balneario Locales 22/01/2017 Redacción TRAS LA POLEMICA RELOCALIZACION

Ampliar FOTO J. BARRERA DESTROZOS./ Grafitis y daños en el niño que está debajo de la Virgen de Guadalupe.

Por Adrián Gerbaudo (Redacción LA OPINION). - De nada sirvió la relocalización: nuevamente, hubo hechos vandálicos que dañaron la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se encuentra en el ámbito del Balneario Municipal.

De acuerdo a los testimonios gráficos, hay grafitis y un niño que se encuentra debajo de la Virgen perdió su mano derecha.

No es la primera vez que ocurre algo así. En el 2013, habían quebrado la cruz, rompieron las manos, nariz y los rayos y no conforme con ello destruyeron la cabeza del mismo niño que hoy está dañado. La Municipalidad decidió restaurar la imagen e incluir su relocalización en el proyecto de refuncionalización del Balneario.

El motivo del traslado se debió a dos cuestiones: por un lado, la participación de la gente a través del presupuesto ciudadano de gestión participativa en 2014-2015 mediante foros digitales a través de las vecinales y, al mismo tiempo, porque solían juntarse los motoqueros y no se podía rezar.

Esta relocalización incluyó la construcción de un oratorio, sumado a los trabajos realizados en la explanada, los bancos, la iluminación, los bicicleteros, el estacionamiento, el nuevo ingreso y las obras que se realizaron por el ensanche de la citada ruta en avenida.

Al conocerse esto, el concejal Lisandro Mársico planteó su oposición y su postura tuvo adhesiones. Y en la sesión del 3 de noviembre pasado, dijo que se puso en contacto con la Iglesia, quien le dio a conocer que habían enviado oportunamente una nota en donde afirmaban que en su opinión, lo más adecuado era que la imagen permaneciera en ese lugar. Aunque, no objetaban el traslado.

El monumento de la Virgen fue solicitado por el Obispado local en adhesión al centenario de la ciudad, lo cual fue autorizado por el Decreto N° 6.150 del 1 de julio de 1983.