Masivas protestas de mujeres contra Trump en todo EE.UU. Internacionales 22/01/2017 Redacción El flamante presidente de Estados Unidos Donald Trump enfrentó multitudinarias movilizaciones para pedirle más respeto a las mujeres, a los inmigrantes, a los musulmanes y a los discapacitados.

Ampliar FOTO AFP-NA RESISTENCIA CIVIL. La presidencia Trump comienza con miles de personas en las calles defendiendo sus derechos.

WASHINGTON, 22 (AFP-NA). - Liderados por mujeres, cientos de miles de manifestantes tomaron las calles de Washington y de otras ciudades estadounidenses el sábado para desafiar al presidente Donald Trump en su primer día completo en la Casa Blanca. En Washington, donde se celebra la mayor Marcha de las Mujeres, un mar de gente, muchos con gorros rosados con orejas, se concentró cerca del Congreso para escuchar feroces llamados a resistir y a luchar en defensa de los derechos de las mujeres y de todas las minorías.

La avenida Independencia de Washington, una de las mayores de la ciudad, estaba repleta de manifestantes a lo largo de más de 1,5 km, y era imposible cruzarla, constató un periodista de la AFP. Los organizadores estimaron la multitud en unas 500.000 personas. Tras escuchar a varios oradores, algunos famosos como el cineasta Michael Moore, las cantantes Madonna y Alicia Keys o la actriz Scarlett Johansson, los manifestantes marcharon hasta cerca de la Casa Blanca.

"La movilización es una demostración de nuestra solidaridad" y un llamado a Trump para que respete "a todas las personas, de todos los credos y colores", dijo Lisa Gottschalk, una científica de 55 años que viajó desde Pensilvania.

Enormes multitudes protestaron en Nueva York, Chicago y Boston, y cientos de protestas más fueron celebradas en otras ciudades del país. Más de medio millón de personas se manifestó en la ciudad de Los Angeles, informó el vocero de la policía local.

Pero las protestas no sólo se llevaron a cabo fronteras adentro de Estados Unidos. Los organizadores dijeron que unos 2,5 millones de personas se registraron como participantes en más de 600 marchas contra Trump realizadas en el extranjero.

Decenas de miles de personas salieron a las calles de ciudades de todo el mundo protestando contra Trump y sus despectivas declaraciones sobre las mujeres, en solidaridad con las manifestantes norteamericanas. Londres, París, Barcelona, Roma, Amsterdam y Ginebra, Tel Aviv, Budapest, Berlín, Praga, Johannesburgo, Sídney y Melbourne fueron algunas de las ciudades donde hubo marchas anti Trump.



"LUCHEMOS POR

LO JUSTO"

"No podemos pasar de ser una nación de inmigrantes a ser una nación de ignorantes", alertó una de las primeras oradoras, la actriz de origen hondureño América Ferrera, en referencia a la promesa de Trump de deportar a entre dos y tres millones de inmigrantes y construir un muro en la frontera con México.

Una de las oradoras que cosechó más aplausos fue Sophie Cruz, una niña estadounidense-mexicana de seis años cuyos padres no tienen papeles y que saltó a la fama en 2015, cuando fue abrazada por el papa Francisco a su paso por la Explanada Nacional de Washington.

La demócrata Hillary Clinton, que perdió ante Trump la oportunidad de convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos, agradeció a los manifestantes en su cuenta de Twitter. "Gracias por estar allí, por hablar y marchar por nuestros valores @womensmarch. Más importante que nunca. Realmente creo que siempre somos más fuertes juntos", tuiteó. "Presidente Trump, no voté por ti", pero "apoya a mi hija, que como resultado de las designaciones que has hecho, puede crecer en un país que está retrocediendo, no avanzando, y que quizás no tenga el derecho de tomar decisiones para su cuerpo y su futuro como tu hija Ivanka ha tenido el privilegio de tener", lanzó por su lado Scarlett Johansson.



VISION SOMBRIA

Trump asumió el viernes la presidencia con un discurso inaugural de fuerte tono nacionalista y populista, en el cual trazó una sombría visión del declive de Estados Unidos bajo el gobierno de su antecesor, el demócrata Barack Obama.

"Estamos aquí determinados a frenar la carnicería de Trump", respondió Michael Moore en la Marcha de las Mujeres. Determinado a deshacer el legado de su antecesor, el primer decreto de Trump, en la noche del viernes, apunta a limitar el costo económico de la cobertura de salud conocida como "Obamacare".