Nueva fecha para el comienzo: 5 de febrero Deportes 22/01/2017 Redacción Será solo para los equipos del Federal B

Ampliar FOTO J. BARRERA FIN DE LA INCERTIDUMBRE./ Gustavo Barraza sabe la nueva fecha de inicio y trabajará con sus dirigidos buscando la puesta a punto.

La Copa Argentina para equipos del Federal B se reprogramó para el 5 de febrero, de acuerdo a lo que se confirmó ayer en el Consejo Federal, mientras que aún no hay definición en cuanto a los equipos del Federal A.

De tal modo los 16 partidos del Grupo B de la Fase Regional donde intervienen 32 equipos del Federal B (categoría considerada como fútbol amateur) comenzará el 5 de febrero con idéntica programación (y la misma terna arbitral) que la informada durante la semana. De tal modo, Ben Hur recibirá el domingo 5 del mes venidero a Tiro Federal de Rosario, en principio manteniéndose el horario de las 20, con el arbitraje de Leandro Bottoni. En tanto que la revancha se jugaría el sábado 11 en la ciudad del sur provincial.

Después de que algunos equipos pretendían postergar el torneo y otros no, atendiendo a la crisis económica que afrontan las diferentes instituciones participantes, prevaleció el sentido común y desde el seno del Consejo Federal se decidió reprogramar con una fecha cierta el inicio de la Fase ya que varios clubes tenían todo listo para disputar el primer cruce play off.

Distinto es el caso de los 14 equipos del Federal A (fútbol profesional) que disputarán una única llave eliminatoria clasificatoria a la Etapa Final de la Copa Argentina. La falta de pagos del Estado con las diferentes categorías del fútbol argentino, también alcanza el Federal A y por ello los clubes decidieron no iniciar la Copa Argentina y lo mismo haría con el torneo. Los 7 partidos de la única llave por ahora no tienen fecha, de acuerdo a lo informado por el sitio ascensodelinterior.com.ar.

Recordemos que Unión de Sunchales debía visitar en el primer partido a Sportivo Las Parejas, mientras que la revancha está prevista en Sunchales.

La grave crisis institucional y financiera que tiene hoy la AFA ha provocado que varias categorías no reanuden sus torneos. Desde hace algunos días se viene rumoreando que algunas Ligas, Federaciones y clubes quieren sumarse al paro del ascenso.

De todos modos, el Federal C (donde este año nuevamente no habrá representantes de la Liga Rafaelina) comenzará si o si, el 5 de febrero ya que se trata de una categoría totalmente amateur y un parate sería de gran perjuicio para los clubes participantes.



CAMBIOS EN AMISTOSOS

Ben Hur jugará con Unión de Sunchales, pero no este martes como estaba previsto. Sí lo hará el viernes, en principio en Rafaela, y luego se verá si en la semana del 30 de enero se juega la revancha. De todos modos, el técnico Gustavo Barraza está buscando un rival para medirse este martes 24, en lo que sería el primer amistoso.

Como mencionábamos días pasados, la postergación que finalmente fue de dos semanas, le permitirá a Ben Hur tomar un ritmo futbolístico que no hubiera tenido si el torneo comenzaba hoy como estaba programado originalmente.