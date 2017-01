Pedaleando para combatir adicciones Información General 22/01/2017 Redacción Leer mas ...

Por Marilú Colautti. Redacción LA OPINION. - En la semana anterior visitó nuestra ciudad un psicólogo colombiano que viene recorriendo América a bordo de una bicicleta, medio de locomoción que utiliza, entre otras cosas, para incentivar a jóvenes a hacer frente al flagelo de la drogadicción.

Acompañado por Julio Cepeda, conocido intérprete de tangos de nuestra ciudad, llegó a nuestra Redacción para ofrecer detalles de su periplo.

En relación a su llegada a Rafaela manifestó que "un amigo, en el viaje, le pidió que le tome fotos a todos los estadios de primera división de fútbol, sabía que Rafaela estaba en primera, entonces llegué al cuerpo de bomberos donde me instalé e inmediatamente fui al estadio tomé las imágenes y las envié. Ahí me hicieron un reportaje por Rafaela Noticias y la esposa de Julio, que lo vio, le llamó la atención el apellido Marín, familiar, para ellos de la ciudad en donde habían estado, entonces con el corazón, el alma y la gratitud de los argentinos, se sintieron muy bien atendidos en mi ciudad y en contraprestación me dijeron: 'véngase usted para la casa'.

Se trata de Obed Marín Villada, psicólogo clínico con especialización en adicciones, profesión que ejerce en su ciudad, Pereyra, en un consultorio propio, pero también en la actividad pública, en diversas instituciones, en su país y en el exterior.

Nos hizo saber que "tengo un consultorio en el que hago intervenciones individuales y en la Fundación hago intervenciones grupales y de familia".

Su viaje está estrechamente relacionado con esta actividad y manifestó que "el viaje surge a través de notar el abandono del tratamiento en las primeras semanas, se notó que el 80% de los jóvenes abandona el tratamiento rápido. La metodología es a través de la palabra, a través de comunicarles ciertas experiencias, ciertos conocimientos. Surgió la idea de abandonar la zona de confort del consultorio y tratar de llevar un mensaje a través del ejemplo. Lo hemos logrado- señaló-, porque ya es menor el número de deserciones y creemos que concientizar al joven a través del ejemplo, para lograr el objetivo en la vida, cualquiera que sea, es esfuerzo físico-mental, que es lo que yo les inyecto a través de la actividad física como es la bicicleta".

Consultado acerca de los beneficios que arroja el trabajo en huertas o granjas -como suele hacerse en nuestro país, remarcó que "eso se aplica luego de efectuar un tratamiento de desintoxicación", y agregó que a través del ejemplo y hay 'que poner el hombro' a la recuperación, no es fácil, pero percibimos jóvenes entre 18 y 20 años muy perezosos".

Más adelante nos hizo saber que "este viaje es para concientizarlos sobre la pereza hay que dejarla de lado y trabajar duro en la cuestión de la recuperación ".

En pos de este objetivo "recorrí varios países de Sudamérica, he visitado instituciones, grupos de apoyo, y esta es la idea porque los modelos de identificación positiva tienen que estar al día si es que los jóvenes quieren recuperarse, porque ellos vienen de un modelo de identificación negativa, ya que un vecino, un cantante, o un personaje conocido consume, y parece que ese es el modelo a seguir, en cuanto prueban, una droga, como la heroína, por ejemplo, quedan enganchados y es muy difícil sacarlos".

"Es fácil prevenir, y más económico, es más difícil curar y más costoso".

En otro pasaje aseveró " no existe una fórmula segura que diga 'anden en bicicleta y recorran el mundo', porque unos van a hacerlo y muchos otros no, pero con uno sólo que lo haga, ya es una generación que se salva, un adicto recuperado es un delincuente menos en la calle".