¿Qué pasó en Mayerling? Recuerdos de Viena

NOTA VII

La hipótesis del doble suicidio por amor, queda descartada para dar paso a una más precisa: la del asesinato político. Me resultó doloroso ver el reconstruido pabellón de caza. Estuve una tarde entera. Hablamos con las madres carmelitas, que por supuesto no dijeron nada. Pero pudimos imaginar el drama que tuvo lugar allí mismo en el que tantos personajes se vieron envueltos. Nos pareció escuchar el chocar de sables, los disparos que acabaron con la pareja de enamorados. Estuvimos toda la tarde recorriendo Heiligenkreuz, y nos parecía ver a la infeliz y hermosa María Vetsera, en el coche de caballos, ya cadáver, y con un bastón colocado en la espalda para sostenerla, en aquellos helados bosques y como en todos los grandes magnicidios, este no podía ser una excepción. Así quedó el drama en una cortina de misterio en el que la Dama Blanca de los Habsburgo, ronda por esos lugares, como la única conocedora de la verdad. Siempre quedará la incógnita, la duda de si en Mayerling, hubo un suicidio en nombre del amor, que es el lado romántico o si hubo asesinos y asesinados como resultado de un crimen político guardado celosamente como un secreto de estado. Muchos de esos apuntes los he sacado de escritos del profesor José Manuel Reverte, cuyos apuntes están en el museo de antropología médico-forense, paleo patología y criminalística. FIN DE MAYERLING.