Consultora sostuvo que el 2016 cerró con mejor tono

El año 2016 cerró con "mejor tono" estimó Management & Fit Consultora al señalar que la economía se expandió 0,97 % entre el tercer y el cuarto trimestre. "De acuerdo a resultados preliminares del Nowcast M&F, estimador adelantado del Producto, la economía se expandió 0,97% entre el tercer y el cuarto trimestre del año pasado, lo que equivale a una caída anual de 2%", sostuvo el informe. Como resultado, el PBI se habría contraído un 2,2% en 2016 y estimaciones alternativas sugieren un escenario similar "y el propio BCRA considera que la dinámica económica mejoró en el trimestre pasado", manifestaron los economistas de la consultora.

"La reactivación en el último tramo de 2016 señala un cambio de tendencia que podría consolidarse. La recuperación del poder adquisitivo en un contexto cambiario tranquilo y desinflación (si no se interrumpe por el combo paritarias–tarifas), sumado a la generación de empleo de la mano de la inversión, permitiría revertir la dinámica de las dos variables más afectadas el año pasado", dijeron.

En el reporte, se determinó que "el consumo privado se convirtió en un factor determinante. De acuerdo a cifras oficiales, las ventas en shoppings registraron una baja real de 22% en noviembre, acumulando un retroceso de 13% respecto a igual período de 2015". Mientras que "en tanto, las ventas en supermercados cayeron un 15%, arrojando una retracción de 10% en el consumo masivo del año pasado".

En la misma sintonía, destacaron que los datos relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reflejaron una disminución en el volumen de ventas minoristas durante noviembre (-8,5%) y diciembre (-5,4%), promediando una baja de 7% para todo el año, cifra similar a la registrada en 2014 (-6,5%).

El mercado automotriz, por su parte, mostró cierto dinamismo en los patentamientos de unidades 0 km (+10,2% acumulado) de la mano de promociones y planes de financiamiento, mientras que la venta de autos usados fue coincidente con el resto de los segmentos del consumo privado (-14,7%).

Para los autores del reporte, "la recomposición de ingresos será clave este año" ya que "a fin de cuentas, el poder adquisitivo de los hogares es el principaldeterminante del consumo". "En este sentido, la desaceleración de los precios permitirá recomponer gradualmente los ingresos reales de las familias, y con ello, los niveles de consumo", sostuvieron.

La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), corregida por inflación, "tocó" un mínimo en el mes de junio pasado a partir del cual comenzó a recuperarse hasta alcanzar en noviembre (último dato disponible) un poder de compra similar al registrado en marzo.

Así todo, el salario promedio real aún se mantiene claramente por debajo de los niveles de 2015 y evitar o amortiguar los shocks externos será otro factor importante para la economía. A pesar de la incertidumbre tras la victoria del Brexit en Europa y de Trump en Estados Unidos, durante gran parte del año el tipode cambio flotó con intervención mínima del BCRA.

"El resultado fue una suave depreciación nominal que no trajo mayores problemas con la inflación. Salvo imponderables, este escenario no se modificaría en los próximos meses", añadieron. Agregaron que "incluso los más pesimistas esperan una recuperación económica tras el 2016. La reactivación del consumo y la inversión, ayudada por una base de comparación muy pobre y el impulso fiscal por las elecciones, configuran este escenario".