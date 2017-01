La leche y los lácteos, posible que aumenten Locales 22/01/2017 Redacción Leer mas ...

La Mesa de Lechería advirtió que los anegamientos producidos por el temporal en los tambos santafesinos podría repercutir en el precio de la leche que pagan los consumidores en el país. "Lamentablemente siempre están los vivos de turno y seguramente habrá impacto en las góndolas", avisó Marcelo Aimaro, presidente de la entidad. 

El dirigente tambero reiteró que la crisis que atraviesa el sector es "sumamente grave ya que más de mil pequeñas y medianas unidades productivas quedaron al borde de la quiebra". En ese marco, graficó: "Ojo que no es menor lo que pasa, está en juego el 5 por ciento de la leche del país, que ya está perdida hoy en Santa Fe", una de las principales cuencas nacionales. 

Cuando se le preguntó a Aimaro si podía haber una suba del precio de la leche, el dirigente de la Mesa Provincial de Lechería señaló: "Lamentablemente siempre están los vivos de turno y seguramente habrá impacto en las góndolas. Nosotros, los productores cobramos $4,70 por litro y los consumidores pagan no menos de $20 por litro". 

Para Aimaro, "lo que pasa es un verdadero libertinaje, hay alguien de esta cadena que se lleva una tajada que no le corresponde. Por eso insistimos en reclamarle al gobierno nacional que transparente los números del sector".