Jefes Comunales entregaron petitorio al Gobernador

En el salón Blanco de la Casa Gris, el pasado viernes fue entregado un petitorio al gobernador, Miguel Lifstchiz, el mismo lleva la firma de los titulares comunales de las localidades que citamos a continuación: Egusquiza,

Ramona, Susana, Presidente Roca, Eusebia, Santa Clara de Saguier, Bauer y Sigel, Coronel Fraga, Angélica, Esmeralda, San Antonio, Lehmann, Colonia Aldao, Aurelia, Tacural, Humberto Primo, Ataliva, San Vicente, Colonia Cello, Estación Clucellas, Eustolia, Zenón Pereyra, Vila, Josefina, Colonia Tacurales, Plaza Clucellas, Colonia Bigand, Colonia Fidela, Galisteo, Castellanos, Virginia, Colonia Raquel, Colonia Margarita, Bella Italia,Iturraspe, Garibaldi.



EL DOCUMENTO

Los firmantes tienen por meta informar la situación actual de nuestros distritos y solicitar acciones concretas, en carácter de urgencia y con visión a largo plazo, con el objetivo de superar deficiencias y problemáticas que nos aquejan debido a la actual situación hídrica.

Exceso Hídrico: el año 2016 trajo consigo lluvias que rondaron los 1.600 mm, muy superior a la media de nuestra zona, y en el trascurso del 2017 superamos los 400 mm en muy pocos días. Mucho mayor es el impacto si analizamos lo trascurrido en los últimos 12 meses, es decir de enero a enero, ya que las precipitaciones acumuladas superaron los 2.000 mm. Sumado a esto estamos a solo 60 días de la época en la que históricamente se registra una gran caída de milímetros como lo es el otoño, caracterizado por días muy húmedos y con pocas horas de sol, lo que complicaría aún más la situación actual.

Zona Afectada de Gran Amplitud: la zona afectada en el 2016 fue superior a la actual ya que alcanzó la totalidad de la provincia. En la actualidad existen zonas sin implicancias catastróficas, no siendo el caso del Departamento Castellanos, que se encuentra nuevamente comprometido en su totalidad.

Napas Freáticas: en relación a esta variable la situación es realmente desesperante, con zonas donde se visualizan las vertientes afuera y otras a escasos centímetros. A diferencia de otros procesos históricos con gran cantidad de milímetros, hoy nos encontramos con la imposibilidad de lograr un filtrado parcial de los milímetros caídos, originando mayor volumen de agua hacia las cunetas y canales.

Cambio del Sistema Productivo: entendemos que el sistema productivo fue cambiando en nuestra historia reciente, volcándose de la explotación agropecuaria mixta a la agricultura de monocultivo. Todo esto en detrimento de actividades que conllevan mayor consumo de agua. De esta forma se origina un excedente no consumido que debemos conducirlo por canales o incorporarlo a las napas. Entendemos que este cambio No es la causa fundamental de las inundaciones, sino una variable más entre tantas otras, que en su interacción derivaron en la crisis hídrica que hoy estamos sufriendo. Cabe aclarar que este vuelco no fue por una decisión propia de los productores, sino que fueron producto de políticas macroeconómicas y financieras del mercado agropecuario que fueron demarcando hacia dónde debía ir la explotación de los suelos, reconociendo aquí una gran participación y acción durante muchos años del Gobierno Nacional, mediante la implementación de medidas que no tenían nada que ver con el cuidado del suelo, del sector lechero, de los montes, de las economías regionales, sino que ocultaban un afán meramente recaudatorio.

Mayor Escurrimiento desde la Provincia de Córdoba: entendemos que el escurrimiento de las aguas es hacia el este, siendo la provincia de Santa Fe un lugar de paso de las mismas, pero creemos que no puede existir descoordinación interprovincial en el manejo de las aguas pasantes de una jurisdicción a otra. No puede suceder bajo ningún punto de vista que se comiencen obras aguas arriba (Córdoba), sin tener en condiciones o mínimamente acordadas las tareas en zonas más bajas para poder recibir dicha masa líquida. Infraestructura: entendemos que el cambio del sistema de producción, el aumento de las napas y las nuevas obras hídricas de nuestra vecina provincia no vino acompañado con una mejora del sistema propio de escurrimiento de las aguas, creemos que no se han dedicado recursos en canalizaciones nuevas sobre problemas viejos, no se han limpiado y reacondicionado canales existentes y vimos cómo se realizaban justificadamente obras aguas arriba extendiendo canales de extremada importancia, pero sin tener en consideración la capacidad de escurrimiento aguas abajo.



PETITORIO

Cuestiones de carácter Hídrico: Coordinar las acciones y los trabajos de forma urgente con la provincia de Córdoba. Intervenir en forma inmediata y activa en la zona limítrofe exigiendo el cese de obras hidráulicas que conducen y descargan sus aguas sobre terrenos santafesinos, ya que hoy no contamos con las obras y las características necesarias para ser receptores, provocando la acumulación y anegamiento de nuestros distritos. Abordar la situación hídrica de las zonas urbanas. Trabajar en un plan de acción contra eventualidades que afecten el normal desenvolvimiento de nuestros ciudadanos. Solicitamos el estudio integral de la “macrocuenca”. Analizar el trabajo conjunto entre los distintos comités que usufructúan de un mismo canal, planteando proyectos y obras coordinadas, cursos y trazas estratégicas y viables, como así también plantear el trabajo integrado de las distintas provincias intervinientes. Trabajo en zonas críticas. Comenzar en forma urgente el accionar buscando la mejora del funcionamiento de las obras ya existentes y poniendo en marcha la ejecución de otras que ya tienen estudio y/o proyectos. Podemos identificar la Gran Cuenca del Vila Cululú, Las Calaveras - Las Penquitas, y la Cuenca del Romero Corralito, como principales salidas de la masa líquida de nuestro Departamento. Acelerar Estudios y Proyectos. Después de las dificultades que aparecieron en abril de 2016, quedaron en evidencia severas falencias del sistema de drenaje, tema por el cual se debería replantear la diagramación de los comités, integrantes, responsabilidades y alcances, permisos de pasos, financiamiento y ejecución de las obras. Control y Adecuación de Obras de Arte. Previendo posibles falencias y complicaciones en las obras de arte sobre la nueva autovía de la Ruta Nacional 34, realizar las auditorías correspondientes, tanto para las ejecutadas en el tramo desde la localidad de Angélica hasta la localidad de Susana, y las obras a ejecutar desde Rafaela hasta Sunchales, más precisamente la variante de Rafaela y las obras sobre los canales Las Calaveras, Gramaglia, las Penquitas y Vila Cululú. Ley de Aguas de la Provincia de Santa Fe. Exigimos que se resuelva con urgencia. No aceptamos bajo ningún punto de vista la falta de una norma clara que regule el tratamiento de este tema tan importante para los santafesinos, sobre todo en una cuenca que recibe aguas de otras provincias, donde tiene micro cuencas con escasa pendiente que requiere un trabajo especial para lograr el eficaz escurrimiento. Una ley es necesaria en una provincia que tiene sobrada experiencia en inundaciones y que por otro lado se están produciendo con mayor recurrencia. Aspecto Social Entendemos que esta nueva crisis hídrica trae consigo consecuencias nefastas sobre nuestros vecinos y contribuyentes.

Por ello solicitamos: Ayuda para lograr que regresen los habitantes a zonas que debieron dejar por el excesivo nivel de las aguas. Asegurar la atención y la provisión de materiales necesarios para atender las cuestiones sanitarias. Implementar las políticas adecuadas para evitar la migración de los habitantes de zonas rurales hacia las grande urbes de nuestra región, entendemos que la vida de los pueblos está en riesgo y a la vez complica la situación en los grandes centros urbanos. Medidas para contener y abordar la difícil situación económica de los pueblos rurales y reactivar el comercio y la producción.

Vías de Comunicación En este sentido entendemos que la provincia en el pasado año ha realizado un esfuerzo económico muy grande para garantizar en primer lugar la accesibilidad a explotaciones tamberas, y en segundo lugar la reconstrucción de la red primaria y secundaria de caminos rurales, pero lamentablemente hoy se encuentran totalmente intransitables otra vez, por ello requerimos que la buena predisposición continúe para asegurar y garantizar el trabajo de las Comunas en las vías de comunicación y se puedan cubrir necesidades no solo productivas sino también sociales. Sector productivo En relación al sector lácteo, creemos que esta crisis fue la estocada final para muchísimos tamberos de nuestra zona, debiendo cerrar sus puertas de forma definitiva. Cabe aclarar que esta explotación hoy representa no solo la más importante fuente laboral de nuestros distritos, sino que es la causa fundamental del arraigo en las zonas rurales y pueblos, sin nuestras “Pequeñas Industrias, nuestros tambos”, no existe posibilidad alguna de generar el desarrollo que todos queremos de la ruralidad. En relación a la ganadería orientada a la producción de carne entendemos que correrá con la misma suerte. La actividad Agrícola por sus características propias asociadas a la estacionalidad no va a tener una recuperación inmediata, ya que la cosecha gruesa 2016/2017 va a ser gravemente afectada en todas su gama de cultivos. Creemos también que si no trabajamos en forma urgente y seria, esta crisis hídrica va a generar una aceleración en el cambio del sistema productivo, situación que nadie desea. Por ello pedimos: Profundizar herramientas crediticias a tasas subsidias y subsidios para el sector agropecuario. Profundizar, garantizar y acompañar la cadena de producción y comercialización láctea. Trabajar con políticas a largo plazo que regulen el sector tambero y ganadero. Mediar ante el Gobierno Nacional velando por la implementación de políticas públicas que estimulen la ganadería, sobre todo la tambera.

Sector Público Local Entendemos, basados en nuestra propia experiencia del año 2016, que esta nueva crisis hídrica nos lleva al desfinanciamiento de nuestras comunas ya que las recaudaciones por tasas van llegar a niveles muy bajos de cumplimiento, y por otro lado estamos incurriendo en gastos extraordinarios para poder sobrellevar la situación y brindar nuestros servicios. Por otro lado entendemos que los fondos asignados al programa de asistencia para emergencias es acotado y resultan insuficientes dada la magnitud de la catástrofe. Agradecemos y valoramos tanto la predisposición orientada a la ejecución de las obras que solucionen los problemas hídricos inmediatos, como así también la asistencia recibida. Estamos convencidos que el trabajo mancomunado entre los distintos niveles gubernamentales es la única vía para dar soluciones a los problemas que hoy nos golpean, por ello las autoridades locales nos ponemos a su disposición para velar y ejecutar todas las acciones que conduzcan a lograr el desarrollo integral de nuestro suelo, tratando de recuperar la prosperidad que otrora caracterizara a nuestra pujante región.