Ogier es el nuevo líder Deportes 22/01/2017 Redacción RALLY MUNDIAL

Ampliar FOTO WEB FRANCES. Sébastian Ogier pasó a liderar el rally de Montecarlo.

Un inoportuno pinchazo en el quinto y último tramo cronometrado de la jornada obligó al belga Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe) a entregar el liderato del Rally de Montecarlo, prueba que pasa a ser dominada por el Ford Fiesta del francés Sébastien Ogier. Cuando Neuville parecía dispuesto a gestionar su ventaja en la quinta especial de la jornada, justo antes del largo enlace de vuelta hacia Mónaco, vio truncada su buena suerte. Un pinchazo frenó al piloto belga en el kilómetro 13.8 y precipitó un notable cambio en la clasificación de la carrera.

El vigente campeón Ogier, en su debut junto al equipo privado M-Sport, es quien comanda la general con una ventaja de 47.1 segundos sobre su coequipier, el estonio Ott Tänak. Tras ellos se sitúa el finlandés Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), aunque su desventaja con respecto al nuevo líder es de 2 minutos y 20.6 segundos.

Ogier alcanzó el primer puesto tras finalizar en segunda posición la quinta especial, dominada por el británico Elfyn Evans (Ford Fiesta).

Como ya es tradición, el domingo se completará el Rally de Montecarlo por las carreteras de los Alpes Marítimos que rodean el Principado de Mónaco, en la que se incluirán dos pasadas al mítico Col de Turini. El último de los cuatro tramos cronometrados comenzará a las 12:18 horas.



LA CARTA DE PADDON

El neozelandés Hayden Paddon, piloto del equipo Hyundai del WRC, solicitó "respeto" para los familiares y amigos del espectador español que este jueves falleció tras un accidente ocurrido durante la primera especial del Rally de Montecarlo, prueba inaugural del Campeonato del Mundo.

Tras tomarse unas horas de "reflexión" después del fatídico accidente en el que se vio involucrado, Paddon emitió un escueto comunicado en que indica que sus pensamientos "están con la familia y los amigos del espectador fallecido". El neozelandés, de 29 años, pidió asimismo "el fin de las especulaciones" y aseguró que las circunstancias que han motivado la muerte del fotógrafo aficionado "no importan".

Algunos medios, no obstante, apuntaron en las últimas horas que el espectador estaba realizando fotografías en una zona elevada desde la que cayó en el momento del accidente del piloto neozelandés, que perdió el control de su Hyundai y acabó volcado sobre el costado derecho de la carretera, sin confirmar si el vehículo siniestrado llegó o no a tocarle.

El espectador, de origen asturiano, fue atendido en el mismo lugar del accidente y, posteriormente, trasladado en helicóptero a un hospital de Niza, donde finalmente falleció. Paddon recalcó que las especulaciones acerca de "cómo y por qué" se produjo el accidente "no van a cambiar lo ocurrido".

En cualquier caso, adelantó que trabajará con la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) para evitar que vuelva a producirse un incidente de estas características.

El piloto de Hyundai trasladó igualmente a los espectadores su deseo de que no se sitúen en lugares peligrosos y que atiendan siempre a las recomendaciones de las autoridades. "Todos queremos disfrutar de un buen espectáculo y después reencontrarnos con nuestras familias. Por eso pido a cualquier seguidor que vea a otro en una posición peligrosa a que le invite a abandonarla por el bien de todos", agregó. Paddon, que no terminará el Rally de Montecarlo "en señal de respeto", anunció que en el Rally de Suecia brindará "un tributo" al espectador fallecido.