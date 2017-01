El resumen de la Liga Provincial Deportes 22/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO J. BARRERA SE ACOMODO./ Atlético venció a San Lorenzo de Tostado y en la próxima fecha visita a Atalaya.

Con el triunfo logrado el viernes por Atlético de Rafaela ante San Lorenzo de Tostado por 77 a 74, la Crema quedó con un panorama más favorable de cara a aspirar a un lugar entre los clasificados a los play offs, más allá que aún no terminó la primera rueda.

Viendo la tendencia de la Zona A, el equipo rafaelino debe aspirar a terminar por delante de la línea de San Lorenzo y ADEO de Cañada de Gómez, y el hecho de haberles ganado a ambos -como local- es un dato favorable de cara a la segunda mitad de la primera fase. Igualmente, el elenco de Gerardo Velazco debe aspirar a ir creciendo para tratar de acercarse a los equipos vanguardistas del grupo.

En cuanto a 9 de Julio, no se modificó nada en relación a lo que habían sido los primeros partidos, el año anterior. El conjunto dirigido por Jorge Chiabotto con su nueva caída en Rosario ante Sportsmen Unidos por 95 a 60, da muestras que está con muchas dificultades para aspirar a su primera victoria.

En esta Zona C fue noticia la caída del único invicto. Sport Cañadense no pudo mantener su notable 2016 y cayó en una cancha y ante un rival muy duro como es Santa Paula de Gálvez. Lo sorpresivo quizás fue la diferencia en el marcador, que se cerró 88 a 63 pero llegó a ser de 32.



POSICIONES

Zona A: Atalaya y San Jorge son líderes con 11 puntos; Gimnasia 10; Colón de San Justo y El Tala 9; Adeo y Atlético Rafaela 8 y San Lorenzo 6.

Zona B: Temperley y Suardi mandan con 10 puntos; Sastre, Colón, Brown y Firmat 9; CACU y Talleres 8.

Zona C: Santa Paula y Sport Club lideran con 11; Sportsmen reúne 10; Rivadavia, Racing y CECI 9, Unión 7 y 9 de Julio 6.



PROXIMA FECHA

Zona A: San Jorge vs. Gimnasia; Atalaya vs. Atlético Rafaela; San Lorenzo vs. Colón de San Justo y El Tala vs. Adeo.

Zona C: 9 de Julio vs. Santa Paula; Sport vs. Racing; Rivadavia vs. Unión SG y Ceci vs. Sportsmen.