El Belgrano con canchas sintéticas

22/01/2017 SUNCHALES

FOTO F. MELCHIORI// CANCHAS./ Así lucen las instalaciones del tradicional club sunchalense.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El club de Bochas Belgrano, tradicional institución del barrio Moreno ha dado un gran paso en su infraestructura y recientemente habilitó sus canchas sintéticas.

En diálogo con el presidente de la institución, Jorge Forni, nos hizo saber que "hace bastante tiempo que estábamos persiguiendo este logro, lo que pasa es que por cuestiones de tiempo no se hacía. Había que encarar la obra y es muy grande y no es fácil. Para un club de Bochas, gastar alrededor de los $ 500.000 no es fácil.

En cuanto al logro de los fondos para cristalizar el objetivo puso de relieve que "esto debe mucho a las empresas de la ciudad que han apoyado, gracias a Dios tenemos grandes empresas en Sunchales que han aportado para que esta obra se lleve adelante.

Con respecto al beneficio que alcanzan los jugadores con estas canchas, Forni destacó que "lo fundamental de la cancha sintética es que está disponible las 24 horas del día, es uno de los grandes beneficios que presenta este tipo de piso, porque podemos trabajar por la mañana, por la tarde, por la noche, trabajar con la escuelita de bochas.

Agregó que "vamos a empezar con la escuelita de bochas, ahora estamos inscribiendo chicos para largar el 1º de marzo, es una de las grandes iniciativas que debemos llevar adelante para formar el semillero".





EL CLUB

En la actualidad la institución cuenta con "alrededor de 45 jugadores, entre hombres, mujeres y chicos -de 9, 11, 12, 15 años-"

Por otra parte hizo saber que el ingreso a la escuelita "será a partir de los 5 años, empezaré yo a enseñarles, y vamos a ver después quién me sigue. La idea es agregar actividades, un profesor de Educación Física, es un trabajo que estamos haciendo con la gente de la Municipalidad, el Concejo Municipal Deportes, traer los chicos de los colegios, para que conozcan el deporte, por ahí vamos a empezar a trabajar".

En relación a quienes deseen jugar para el club indicó los pasos a seguir "venir al club, asociarse, traer todos sus datos si quiere ya jugar para competir -fotocopia del documento, el carnet, que es nacional, con el que puede ir a jugar a cualquier lugar del mundo. Ese carnet trae un seguro de vida, un seguro de accidente, que cuesta $ 300 al año, no es nada hoy, y está asegurado por cualquier accidente, va a estar cubierto. Hemos logrado que Sancor Seguros sea la firma que nos auspicie a nivel nacional apoyando la Confederación Argentina de Bochas y también a los clubes, por supuesto".

Para finalizar Forni lanzó una invitación "a toda la gente para que se arrime al club, a veces hay malos comentarios diciendo que estos pisos no sirven, son muy rápidos, los invitamos a que vengan, prueben y se saquen todas las dudas", recordó que "en casi todas las localidades, alrededor nuestro, tienen estos pisos, y todos están muy satisfechos".