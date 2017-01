Los Nets ganaron y Scola se lució Deportes 22/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO RENDIDOR./ El argentino aprovechó sus minutos.

El argentino Luis Scola tuvo una buena actuación al marcar 14 puntos en la abultada victoria de Brooklyn Nets frente a New Orleans Pelicans por 143-114, lo que marcó el regreso al triunfo de su equipo después de once derrotas consecutivas en la temporada de la NBA.

El ala pivote, que tiene menos participación de lo que esperaba, marcó sus 14 puntos en poco más de siete minutos en cancha, con una efectividad de 5-6 en dobles, 1-2 en triples y 1-1 en libres, y bajó tres rebotes. Con la victoria ante New Orleans, Brooklyn logró cortar una racha de once derrotas de manera consecutiva, pese a que sigue en el último lugar de la conferencia Este.

En la victoria, además, fueron clave Brook López y Bojan Bogdanovic, quienes anotaron 23 puntos cada uno.Además, los Nets establecieron marcas de la temporada en materia de puntos en el tercer cuarto (37) y tantos en cualquier periodo (43 en el tercero).



DERROTA AMISTOSA Y DURA

La Selección Nacional U16 jugó el primer partido de su extensa gira europea, que incluye encuentros en España, Serbia y Turquía. Fue derrota contundente (108-37) ante el Real Madrid, tal vez el rival más exigente de todo el tour. Los chicos argentinos no hicieron pie en todo el juego y fueron claramente superados por el potente equipo local.

El base Gastón Bertona, jugador de Unión de San Guillermo, fue el máximo anotador albiceleste con 11 puntos, mientras que Bautista Lugarini sumó 8 unidades. Los 14 chicos argentinos vieron acción. El segundo y último partido en España será este lunes, desde las 17:30 (hora de nuestro país). Posteriormente, el martes 24 de enero, nuestro equipo emprenderá viaje hacia Serbia, donde se medirá en dos oportunidades ante la Selección Nacional U16 de dicho país. Por último, Argentina participará del TBF U16 International Tournament en Konya, Turquía, entre el 28 de enero y el 4 de febrero.