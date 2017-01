Fein considera creíble la versión de Lagomarsino Nacionales 22/01/2017 Redacción SOBRE LA MUERTE VIOLENTA DE NISMAN

VIVIANA FEIN

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La exfiscal Viviana Fein afirmó ayer que en la causa por la muerte de Alberto Nisman no hay ningún "elemento que eche por tierra lo que dijo" el técnico informático Diego Lagomarsino. "No hay otro elemento que eche por tierra lo que dijo" Lagomarsino, señaló Fein, al ser consultada sobre la versión de los hechos del técnico informático a quien pertenece el arma que dio muerte al exfiscal de la causa AMIA.

Al ser consultada sobre si Lagomarsino le parecía "creíble", la exfuncionaria dijo que "no pasa por creíble o no creíble ", sino que no hubo en la causa ningún "elemento" en la investigación que contradijera la declaración del técnico informático. Durante una entrevista que ofreció a Radio 10, Fein recordó que en la causa declararon "muchas personas allegadas a Lagomarsino, una jueza incluso, la doctora (Silvia) González, personas de una empresa para la cual Lagomarsino estuvo trabajando como técnico en informática" que dieron referencias del dueño del arma.

La exfiscal consideró que para acusar a Lagomarsino de otro delito que no sea haberle prestado a Nisman el arma con la que terminó muerto se deben aportar "pruebas que nunca se aportaron". "Ninguna parte las aportó (pruebas que indicaran) que él tuvo que ver con la participación de un hecho más grave", señaló Fein, al ser consultada sobre la situación de Lagomarsino. Por otra parte, la exfiscal insistió en que la junta médica que actuó en la causa determinó que Nisman murió el domingo 18 de enero de 2015.

"Se estableció por la junta médica de manera categórica que la data de muerte, desde el momento de la autopsia, realizada a las 8 de la mañana del día lunes, fue de 24 horas, que puede ser en más una o dos horas o menos una o dos horas", dijo. Los peritos de parte de la exesposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, primero "habían dicho 36 horas, o sea las 8 de la noche del sábado", pero luego de participar de la junta médica "culminaron presentando por separado" un informe que indicaba que "la data de muerte sería entre las 24 y las 36 horas", explicó.



LO MINIMO ES

INVESTIGAR

Mariano Borinsky, uno de los camaristas de Casación que impulsó la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Kirchner, aseguró que "lo mínimo que debía hacerse" con esa presentación era "iniciar una investigación".

Borinsky, junto a Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, decidieron a fines del año pasado reabrir la denuncia que presentó Nisman días antes de morir, revocando los fallos del juez de primera instancia Daniel Rafecas y los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, quienes la desestimaran en dos oportunidades. "Lo que consideró la Cámara de Casación Penal es que esos fallos de la desestimación habían sido prematuros", sostuvo Borinsky, días antes de que la denuncia inicie otro recorrido en el juzgado de Ariel Lijo cuando concluya la feria judicial.

En diálogo con FM Milenium, el camarista fundamentó el fallo al señalar que "no se había siquiera iniciado la investigación, no se habían hecho lugar a las medidas de prueba solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y con la finalidad de la averiguación de la verdad lo mínimo que debía hacerse era una investigación".

De todos modos, ese reinicio podría quedar en suspenso debido a que Alejandro Rúa, el abogado de otro de los acusados por Nisman, el excanciller Héctor Timerman, anticipó a NA que presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para que revea la decisión de la Casación.

Borinsky justificó también el apartamiento de Rafecas, Ballestero y Freiler -decidido en el mismo fallo de fines de diciembre- "para garantizar la imparcialidad del juzgador" en la causa iniciada por el entonces jefe de la Unidad Fiscal AMIA.

Si el fallo queda firme, el fiscal Gerardo Pollicita seguramente insistirá con abrir la instrucción a través de unas 50 medidas de prueba, que consistían en declaraciones testimoniales, cruces de llamados, el pedido de informes a Migraciones sobre el ingreso y egreso de personas al país, entre otras.