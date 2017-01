Cabrera defendió la modernización laboral Nacionales 22/01/2017 Redacción El ministro de la Producción pidió a los gremios que corrijan cualquier "rigidez" que retrase la llegada de inversiones. El gremialista Daer dijo que hubo más pérdida de empleo de lo que dice el INDEC.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El ministro de la Producción, Francisco Cabrera, pidió al sector sindical que corrija cualquier "rigidez" que impida la llegada de inversiones al país, mientras negó que el Gobierno apunte a "precarizar" las condiciones laborales. "Pedimos al sector sindical que si tiene alguna rigidez que evita las inversiones o que genera baja de empleo, que la corrija", expresó el ministro, en tanto que admitió que el gremialismo "en general" fue "razonable" en ese ámbito.

"Necesitamos más inversiones, más pymes, más empresas, más comercios" con el fin de que se pueda brindar "un empleo privado formal y de calidad y para ello necesitamos sentarnos a una mesa y fijar las condiciones para que ello ocurra, ya que así como estamos, estamos mal", sostuvo en declaraciones a Radio Continental. Cabrera admitió que el Gobierno intentará trasladar el acuerdo laboral alcanzado con los petroleros en Vacamuerta al sector metalmecánico, pero desechó referirse a una "flexibilización" en las condiciones de trabajo.

"Si uno les dice 'flexibilización' se asustan porque asumen que es una política pública general que de alguna manera precariza el empleo. Y la verdad es que nosotros, creo que el sector sindical nos cree, estamos comprometidos con la generación de empleo y empleo de calidad", expresó en ese sentido.

Sostuvo que en el diálogo con los gremios, a muchos de cuyos dirigentes calificó como "sensatos", se conformaron "mesas de discusión, de transformación productiva, en las que se discute con todos los sectores para tratar seriamente que haya mayor trabajo, mayor empleo, mayor productividad y mayor inversiones".

Al referirse al diálogo con los sindicatos dijo que hay que "trabajar juntos para generar empleo. Siempre digo que de los 20 millones de personas que trabajan, hay solo 6 millones que trabajan en el sector privado formal".



Uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, sostuvo ayer que "hubo muchas más pérdidas de puestos de trabajo que lo que muestra el INDEC", a raíz del informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos que sostuvo que en los primeros nueve meses de 2016 se perdieron en la Argentina más de 127.000 empleos. "Si le sumamos el sector informal la caída fue mucho mayor, en este año de gestión no hay dudas de que hay más pobres y menos trabajadores", afirmó en declaraciones radiales.

El INDEC informó que entre enero y septiembre de 2016 se perdieron más de 127.905 puestos de trabajo formales. En tanto, Daer apuntó contra los "sectores industriales que ganaron mucha plata en estos año y que ahora toman como variable a los trabajadores" y solicitó al Gobierno "que sea más enfático con los empresarios".

El diputado del Frente Renovador manifestó además que hay una apertura indiscriminada de las importaciones porque "no es lo mismo tener en la góndola productos importados o argentinos". "No hablo de poner un cepo, pero no debe entrar mercadería que viene con un costo por debajo del país que la produce y que lo único que hace es destruir la industria argentina".

Para el dirigente radical, el ministro saliente Alfonso Prat Gay "tenía una mirada más social que el actual ministro" (Nicolás Dujovne). "En cambio, en el Banco Nación, Carlos Melconian tenía una visión mucho más liberal. (Javier) González Fraga tiene una mirada más política, más allá de algunas bravuconadas", señaló.