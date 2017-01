Pullaro entregó 8 camionetas con nueva tecnología a la UR V Policiales 21/01/2017 Redacción SON PATRULLEROS ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA LA POLICIA POR GENERAL MOTORS ARGENTINA

Ampliar FOTO J. BARRERA CAMIONETAS. Sus comunicaciones no serán más por handy, sino digitales y encriptadas para que no puedan ser escuchadas. FOTO J. BARRERA AUTORIDADES. Pullaro presidió el acto junto al jefe de la UR V, Adrián Rodríguez. Acompañan concejales y funcionarios.

A las 11:00 de la víspera, en la explanada de la Jefatura de la Unidad Regional V se llevó a cabo un acto, en el cual se entregaron ocho camionetas 0Km equipadas completamente como patrulleros, con equipos de comunicación y tecnología de última generación.

Las nuevas unidades móviles serán destinadas a dependencias de la Agrupación Unidades de Orden Público y a Agrupación Cuerpos de la UR V; y según se informó extraoficialmente, en particular a las dependencias policiales de Rafaela, Sunchales, Frontera, Bella Italia y Susana, en el departamento Castellanos.



ACTO DE

ENTREGA

La ceremonia estuvo presidida por el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, y se encontraban presentes el presidente del Concejo Municipal a cargo de la intendencia, Silvio Bonafede; el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rafaela, Eduardo López; el coordinador del Nodo Rafaela, Pablo Pinotti; el coordinador de Seguridad del Nodo, Daniel Bernini; el director de policía Adrián Rodríguez, jefe de la Unidad Regional V; el subjefe, Marcelo Bustamante; Natalia Enrico, vicepresidenta del Concejo Municipal; los concejales Lisandro Mársico y Hugo Menossi; funcionarios del Ejecutivo Municipal de Frontera, presidentes y miembros de Cooperadoras policiales; y presidentes comunales.

Como nota de color, cabe señalar que consumada la entrega, todas las camionetas pusieron en funcionamiento sus nuevas y potentes sirenas, lo que motivó más de un llamado a este Diario por parte de vecinos que querían saber si algo grave estaba ocurriendo. El hacer sonar las sirenas es una vieja costumbre, que siempre genera la aparición de algún desprevenido.



MINISTRO

PULLARO

Durante el acto, el ministro Pullaro expresó que: “Cuando el gobernador Miguel Lifschitz y el vicegobernador, Carlos Fascendini nos pidieron que tomemos la responsabilidad de la conducción de la seguridad pública de la provincia de Santa Fe, entendimos que era central y fundamental que nuestra policía pueda tener el equipo necesario para poder realizar su labor cotidiana de la mejor manera posible”.

En ese contexto, el ministro destacó que “hemos logrado tener una policía mucho más proactiva. Se hicieron 57 allanamientos por droga en el departamento Castellanos durante el 2016 y vamos a seguir trabajando”.

“En lo que va del año -continuó-, se realizaron 18 megaoperativos en el Departamento, pero mayoritariamente en la ciudad de Rafaela”.



RESPONSABILIDADES

COMPARTIDAS

Pullaro a su vez resaltó que “para lograr los estándares de seguridad que necesitamos y que la ciudadanía nos reclama en la provincia de Santa Fe, no alcanza solo con que la policía haga la parte que tiene que hacer, sino que necesitamos un Estado presente con todas las partes funcionando articuladamente para combatir el delito”.

Agregó: “acá nadie puede hacerse el desentendido de lo que sucede en la seguridad, no es solamente responsabilidad de la labor que puede hacer la policía, necesitamos un Estado presente, la marginalidad y violencia que estamos viendo en la República Argentina y en localidades como esta en donde antes no se veía, no es responsabilidad policial solamente, es responsabilidad del Estado presente, por eso acá nadie puede sacarse el saco y tratar de ponérselo a otro”.

“Desde nuestro lugar mostramos números -siguió Pullaro-: 500 detenciones el año pasado, muchas en flagrancia, entregadas a la Justicia de la provincia. Pero necesitamos también contener a personas que tal vez no tuvieron las mismas oportunidades que tuvimos la mayoría de nosotros. Aquí también está el rol de los Estados locales que tienen que empezar a tomar mayores responsabilidades”, indicó.

Concluyendo su discurso el ministro dijo que: “vamos a volver en marzo a entregarle más camionetas como el jefe de la Unidad nos pide”. Y en ese contexto destacó que “hemos incorporado personal policial para las unidades especiales que colaboran en este departamento, e incorporamos personal a la Unidad Regional, pero lo hacemos en base a una planificación; no alcanza con que la policía haga cada vez mejor su trabajo, necesitamos que la justicia y la legislación acompañen los tiempos de emergencia en Seguridad que estamos transitando y, por supuesto, la presencia de los Estados locales”, cerró.



JEFE ADRIAN

RODRIGUEZ

Por su parte, el jefe de la Unidad Regional V, Adrián Rodríguez, agradeció al Gobierno la entrega de las nuevas unidades marcando que, “son de gran utilidad para nuestra función, con estas medidas el Estado invierte en seguridad alentándonos y motivándonos a seguir trabajando en nuestra misión de proteger la vida y los bienes de la población”.

Rodríguez aprovechó la ocasión para agradecer a todo el personal de la Unidad Regional y destacar la solidaridad, unión, fuerza y desempeño mostrado por el personal que “sin distinción de jerarquías trabajó codo a codo en el temporal que azotó gran parte de este Departamento”.