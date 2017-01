Confirmaron la realización de trabajos de carácter urgente Locales 21/01/2017 Redacción El Gobernador y su equipo hídrico informó los próximos pasos a seguir a productores y autoridades. Se avanza en un plan de obras inmediatas, pero no hay novedades sobre un plan integral.

Ampliar FOTO ARCHIVO TAREAS. Se prioriza la limpieza de los canales y la revisión de 23 puentes del canal Vila - Cululú.

Tal como estaba previsto ayer por la mañana se realizó en Santa Fe una reunión encabezada por el Gobernador Miguel Lifschitz, donde se trató la situación hídrica de provincia con los comités de cuenca, entre ellos los representantes del canal Vila - Cululú. Participaron el Ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, y otros funcionarios del área de hidráulica. Además participaron varios presidentes comunales, acompañados por el senador departamental Alcides Calvo.

El encuentro fue de carácter netamente técnico, luego del compromiso asumido para con los productores que había hecho manifestaciones en las rutas provinciales 70 y 13 y más tarde en la ruta nacional 34.

Por lo que pudimos averiguar el Gobernador planteó el armado de un comité de cuenca interprovincial entre Córdoba y Santa Fe para lo que es el drenaje del Cululú, de la misma manera que se ha hecho con el río Carcarañá y con la laguna La Picasa. Además se especificó sobre el avance de las obras, algunas con firme convenio, como es el arroyo Retiro, en la jurisdicción de Humberto Primo. Se trata de la limpieza de 8 km del canal principal Vila – Cululú.

También se dio informe del inicio de los trabajos en el canal Roca, del que dimos cuenta en nuestra edición de ayer, que trata de drenar las aguas de la intersección de las rutas 13 y 70, donde se observa una gran acumulación. La intención es conectarlo con el canal Oeste de nuestra ciudad, distante aproximadamente 5 km. Asimismo se planteó, en caso que sea viable técnicamente su ejecución, que se contrate una máquina retroexcavadora de brazo largo (18 metros) para comenzar a hacer la limpieza del canal principal Vila – Cululú, principalmente entre la ruta provincial 70 y la ruta nacional 34.

Dicha limpieza, a realizar de aguas abajo hacia aguas arriba, podría mejorar entre un 20% y 30% por lo que los campos más altos, sobre todo los de San Antonio, la parte alta de Vila, pueden mejorar. Castellanos, Vila abajo y Bigand pueden seguir complicados.

Además, tal como afirmó el director provincial de comités de cuencas Mijich ayer, se revisarán todas las alcantarillas y se van a limpiar 23 puentes.

No obstante, uno de los pedidos del comité del Vila – Cululú era la instalación de aliviadores en distintos sectores de su recorrido, pero no se va a hacer.



OBRAS INTEGRALES:

HABRA QUE ESPERAR



Como venimos explicando desde hace varias ediciones, en materia hídrica, al menos en nuestro Departamento, las comunas realizan las obras sin coordinación alguna y los comités de cuenca realizan trabajos bajo el mismo criterio, lo que constituye una especie de anarquía. Si le sumamos la inacción del gobierno provincial durante el año pasado en este rubro dentro de las zonas rurales de Castellanos las consecuencias por un fenómeno pluvial como el que hemos tenido desde los últimos días de 2016 son lógicas.

Si bien la reunión de ayer tuvo la intención de poner un punto de inicio, productores e integrantes de comités tenían la expectativa de comenzar a conocer avances hacia un plan integral del manejo de las aguas, que fue otra promesa de Lifschitz. Esto no ocurrió, incluso algunos funcionarios expresaron que no va a haber trabajos estructurales ni en el corto ni en el mediano plazo.

Además las autoridades rechazaron el armado de una Comisión Revisora de obras en el Vila – Cululú, un sistema que funcionó con éxito en La Picasa luego de las últimas inundaciones en esa zona. La idea era que se junten las autoridades del ministerio, autoridades de los comités de cuenca y productores representantes en reuniones mensuales. El objetivo era que se presenten todas las obras que van a hacer para solucionar este problema y que se pongan plazos para las labores. Y así establecer un feedback permanente, de manera se logren resoluciones dinámicas y permanentes.