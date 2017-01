Nueva prueba para la Crema

Las dudas sobre la reanudación de los torneos y la incertidumbre sobre lo que vendrá obligan a los diferentes cuerpos técnicos a replantear las planificaciones en los clubes. Las fechas para que vuelva el fútbol oficial se transformaron en un misterio. Más allá de que el torneo de Primera tiene estipulado como fecha de reanudación el 12 de febrero, una semana después de lo previsto, la incertidumbre de cuándo arrancará sobrevuela el ambiente futbolístico en todos sus niveles. Mientras tanto… las pretemporadas siguen en marcha.

Hoy por la mañana, desde las 9.30, Atlético de Rafaela estará visitando a Sportivo Belgrano en San Francisco para disputar un nuevo cotejo amistoso de preparación.

Para jugar dicho encuentro, Juan Manuel Llop recupera a un par de piezas que hasta aquí no las había podido contar por diferentes lesiones. El arquero Lucas Hoyos, ya recuperado totalmente de su desgarro, jugará los primeros minutos del año; mientras que los mediocampistas ofensivos, Gabriel Gudiño y Fernando Luna, volverán al ruedo después de las molestias físicas que sufrieron días atrás y no pudieron estar en el primer juego, precisamente hace una semana ante el rival que visitará hoy.

El que no podrá estar es Oscar Carniello, quien sufre un dolor fuerte en el pubis y es por esto que lo resguardarán estos días (se podría transformar en una pubalgia) y el lunes comenzaría a trabajar con normalidad.

Con este panorama, el equipo titular de la “Crema” será con Hoyos; Lucas Blondel, Baroni, Gastón Campi y Mathías Abero; Gudiño, Facundo Soloa, Santiago Paz y Kevin Itabel; Luna y Ramiro Costa.

Por otro lado, Teodoro Paredes (pubalgia) y Lucas Pittinari (contractura en el gemelo) continúan con sus respectivas recuperaciones.

Fueron programados dos partidos de 70 minutos en el estadio Oscar Boero y el otro elenco que presentará Atlético formará con: Matías Tagliamonte; Eros Medaglia, Nicolás Canavessio, Nelson Benítez y Gianfranco Ferrero; Enzo Copetti, Lautaro Navas, Mateo Castellano y Angelo Martino; Manuel Bustos y Mauro Albertengo.