El peronismo redobla la apuesta ante el FPCyS

Primero fue el Senador Nacional Omar Perotti, quien le pidió al FPCyS que se hicieran responsables por la falta de obras. Después, el diputado provincial Omar Martínez salió a responderle duramente y a pedirle que no sea oportunista. Ahora, el Consejo Ejecutivo del PJ, el bloque de Diputados provinciales y la Juventud del Departamento salieron a respaldar al exintendente de Rafaela, a reclamarle por la falta de obras al Gobierno Provincial y a exigir incorporar un paquete de leyes a las sesiones extraordinarias.

El PJ, de manera orgánica, afirma que el FPCyS admitió una "gestión hídrica cero".

"No lo decimos solamente nosotros. En una actitud de suma franqueza y sinceridad que valoramos profundamente, lo dicen los propios funcionarios y dirigentes de la coalición gobernante", indican. A continuación, recuerdan las declaraciones de Mario Barletta, José Corral y los renunciados Ricardo Porta y Luis Lombó, quienes admitieron que no había presupuesto, personal idóneo, maquinarias, etc.

"Nos preguntamos entonces, si en estos nueve años de gestión provincial, administrando los presupuestos más altos de la historia, los resultados no son otra cosa que caminos destruidos, campos inundados, pérdidas millonarias en la producción, con lo cual no encontramos nada más que excusas y más excusas, con una gran cantidad de reuniones, carteles y maquetas en los distintos nodos meramente burocráticos y en resguardo de militantes pagos del Frente Socialista/Radical en la Provincia", concluye el Consejo Ejecutivo Provincial del Justicialismo.

Por su parte, el bloque de diputados del Frente Justicialista para la Victoria (Héctor Cavallero, Roberto Mirabella, Patricia Chialvo, Germán Baccarella y Silvia Simoncini) emitió un comunicado en donde le exige al gobierno "instrumentar en forma inmediata medidas para paliar los efectos de las inundaciones y anegamientos para la población y el aparato productivo provincial". Destacan que el crecimiento del gasto corriente fue inversamente proporcional a la inversión en la participación del presupuesto, que pasó del 12.5% en la gestión Obeid al 7% con Lifschitz y la obra pública descendió del 7.4% al 2.2% desde 2007 hasta la fecha. Como si fuera poco, se subejecutaron partidas: sólo se gastó el 55% de lo presupuestado en obra pública en el período 2008- 2015 y llegó al 61% el año pasado.

Por otra parte, realizan una serie de propuestas (además de adherir a la prórroga de la declaración de Emergencia Agropecuaria, aunque afirman que es simbólica, por la magnitud del daño), entre las que se destaca la declaración de desastre de las áreas afectadas creando fondo específico para la atención de la emergencia hídrica y recomposición de la actividad productiva provincial” por un valor $ 2.000.000.000.

- Reprogramar el plan de obras públicas del presupuesto provincial, orientando el mismo a las prioridades que surjan de un plan de desarrollo de obras hídricas, viales y de arte acorde a la nueva realidad que impone el comportamiento climático de la región.

"A efectos de establecer el marco legal necesario para el encuadre jurídico de las medidas propuestas, el gobernador deberá incorporar al temario de sesiones extraordinarias los proyectos de ley respectivos y requerir a la legislatura provincial un rápido tratamiento de los proyectos a elaborar, estando dispuesto los integrantes de nuestro bloque a dar toda la colaboración, participación e integración a las políticas que deben disponer de modo tal de superar la situación que estamos atravesando", concluyen.

Finalmente, la Juventud del PJ quien se pregunta por las obras faltantes y afirma que "asombra la reacción del diputado Omar Martínez quien como presidente comunal, coordinador del Nodo Rafaela y ahora legislador provincial, forma parte del Frente Progresista".

"En vez de plantearle al gobierno del cual forma parte la necesidad que tenemos en la región de las obras hidráulicas, se desentiende de los 9 años que llevan al frente del Gobierno Provincial, y hace politiquería con declaraciones contra dirigentes provinciales y nacionales de nuestro espacio político que lo único que buscan es que se le dé respuesta a los santafesinos que ya no pueden esperar más", concluyen.