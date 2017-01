El Festival de Teatro se proyecta en el exterior Información General 21/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO PRENSA MUNICIPAL MONDINO. Representa al Festival de Teatro de Rafaela en Platea 17.

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela dio a conocer que, desde el 17 y hasta el 22 de enero Gustavo Mondino participa en Chile de Platea 17, la semana de programadores del prestigioso Festival Internacional Santiago a Mil. El director artístico del Festival de Teatro de Rafaela, se encuentra en la nómina de programadores de dicho encuentro, teniendo así acceso a más de 50 espectáculos chilenos y de otros países. Además, el 23 y 24 de enero participará, también como programador invitado, del Encuentro de Programación del VI Festival Internacional Santiago Off, que con su realización pretende tender un puente entre instituciones culturales, tanto nacionales como extranjeras, y los artistas que forman parte de la selección anual del Santiago Off.

Cabe destacar que el Director del FTR, Gustavo Mondino, fue invitado a ambos encuentros debido al conocimiento y alcance de nuestro festival en el país vecino, destacando como punto de sumo valor la riqueza curatorial del evento rafaelino.

Estas participaciones tienen un alto valor simbólico, no sólo por la amplitud en la institucionalización a nivel internacional del FTR, sino porque son un gran reservorio de diversas y novedosas realizaciones teatrales del mundo, que de este modo pueden ser tenidas en cuenta para la programación de nuestro Festival.



SOBRE PLATEA 17

Platea 17 se denomina a edición 2017 de la Semana de Programadores del Festival Internacional Santiago a Mil, donde creadores chilenos y latinoamericanos se encuentran con productores y gestores culturales de todo el mundo, para promover y expandir las artes escénicas a nivel global. Durante seis días, más de 200 profesionales se reúnen para ver obras con proyección internacional. También para intercambiar ideas, generar redes y gestionar nuevos proyectos.

El programa del encuentro contempla una serie de charlas, mesas de trabajo y ruedas de negocio con el fin de promover residencias artísticas, circulación de obras, producciones y co-producciones.

Cabe destacar que PLATEA, se realiza desde el año 2014 en el marco del Festival Internacional Santiago a Mil. Dicho Festival tiene antecedentes desde el año 1994 con la muestra Teatro a Mil que fue creciendo, hasta convertirse en 2006 en este prestigioso encuentro, que este año se desarrolla desde el 3 y hasta el 22 de enero bajo el lema #sinfronteras; una invitación a encontrarse con múltiples lenguajes, culturas y experiencias. La programación, que incluye más de 80 espectáculos (42 chilenos y 38 internacionales), es un llamado a romper límites territoriales, raciales y sociales a través de las artes escénicas.



SOBRE SANTIAGO OFF

Santiago Off es un movimiento cultural chileno convocado por creadores teatrales nacionales, cuya misión permanente es gestionar, organizar, producir e implementar anualmente, a través de la acción colectiva y colaborativa, un festival artístico de alto impacto que constituya una instancia de participación y encuentro de las manifestaciones culturales con la ciudadanía.

En 2017, la sexta edición de este Festival de Artes escénicas y Música emergente tiene lugar del 19 a 28 de enero, y contempla 60 espectáculos de teatro y danza, además de 10 conciertos; actividades de extensión, instancias de formación y un encuentro de programación que incluye showcases, ferias, exposiciones y charlas.