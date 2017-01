La falta de rotación incide en la napa Locales 21/01/2017 Redacción Nicolás Bertrán, Ingeniero Agrónomo que se desempeña en INTA Marcos Juárez, explicó que el nivel freático tiene que ver con la política productiva de nuestra zona. Analizó que la falta de especies perennes, al haber perdido terrenos para la ganadería, y la desaparición de montes incidió en la falta de absorción de las lluvias intensas. Además pidió tomar las medidas necesarias para "tratar de volver a un equilibrio hídrico que lo perdimos hace un tiempo".

PASTIZAL. Las especies perennes son las que consumen más agua de la napa.

Mientras se aguarda que bajen las aguas más persistentes en la zona rural y se buscan y ansían obras que permitan salir de esta coyuntura hídrica y prevengan de futuros fenómenos, el campo también debate sobre prácticas y políticas productivas. Para profundizar en el tema dialogamos con el Ing. Agr. Nicolás Bertram, profesional de INTA Marcos Juárez, que trabaja desde hace algunos años en la investigación del suelo y su relación con los cultivos y la napa freática.

Sobre sus estudios el profesional nos contó que “veíamos un ascenso de la napa freática desde los ´70 hasta la actualidad. Eso se puede dar en la región de llanura, la región pampeana por 2 factores: o está lloviendo más o estamos consumiendo menos agua a partir de los cultivos que tenemos en los campos. Fuimos a ver si estaba lloviendo más y vimos que para nuestra región y para muchas otras no estaba lloviendo, sino el mismo milimetraje en promedio, hay años más llovedores y otros menos. Para Marcos Juárez y para la región de ustedes seguramente esté alrededor de los 1.000 mm. Fuimos a ver qué pasaba con el uso de la tierra, con los cultivos que plantábamos y vimos que eso sí se había modificado significativamente”.

Respecto de la producción Bertram explicó que “en la década del ´70 para Marcos Juárez cerca del 60%, 65% de los cultivos eran perennes, pasturas, pastizales, y el 40%, 35% eran cultivos anuales o de producción de grano. En la actualidad cerca del 95% son cultivos de producción de granos y tenemos un 5% de pasturas. Una pastura consume mucha cantidad de agua y durante los 12 meses del año. Un cultivo anual como soja o maíz consume mucha menos cantidad de agua y durante 3 o 4 meses al año. De alguna manera eso hizo que la napa freática vaya ascendiendo hacia la superficie”.

Esto se relaciona directamente con lo que escuchamos de manera repetida, fundamentalmente de los profesionales de INTA Rafaela, con las bondades de la rotación de cultivos. Nicolás agregó que “y no sólo de cultivos agrícolas sino el haber perdido mucho de la pata ganadera o de la pata de pasturas. O en otras zonas como puede ser el sur de Santiago del Estero la pata de monte o en San Luis de pastizales. Haber retraído el consumo por parte de las especies perennes hizo que hayamos consumido menos agua y que la napa se haya elevado. También la falta de rotaciones, la falta de doble cultivos, todo hace que consumamos menos agua. Un ejemplo: en los años ´70 para nuestra región, y probablemente para la de ustedes también, teníamos un macetón de 10 metros; en la actualidad una macetita de 1 metro y la regadera con la que estamos regando, que serían las precipitaciones, es la misma. No hay forma que no se den estos excedentes hídricos y se sigan dando en tanto empecemos a consumir más agua y deprimamos esta napa”.

Finalmente Nicolás Bertrán reflexionó que “el tema es tratar de reaccionar lo antes posible para poder modificar las cosas. Si hoy está sobre la mesa que cambiando las actividades o modificándolas incrementás el consumo de agua, con pasturas, dobles cultivos, cultivos de cobertura, no toqueteando más los bosques nativos, forestando los lugares de mayor criticidad. Así podemos tratar de volver a un equilibrio hídrico que lo perdimos hace un tiempo”.