SADOP reclama una rápida apertura de las paritarias

Patricia Mounier, secretaria General del gremio de los docentes privados, en diálogo con LT10 remarcó la necesidad de comenzar la discusión salarial con el gobierno provincial "lo antes posible".

"Venimos pidiendo reapertura de paritarias desde mediados de 2016. De manera unilateral, el gobierno decidió entregar un bono y descartó la posibilidad de una mesa de negociación", sostuvo Mounier, agregando que "no se puede discutir paritarias sólo en febrero".

En el mismo orden, consideró que “el gobierno provincial tiene que convocar. Nunca decide hacerlo antes de febrero, estiran, dejan pasar los plazos, convocan a último momento y después los tiempos se acortan. Cuando hay poco tiempo las cosas se complican, no es algo fácil discutir salarios, se demoran las propuestas, las definiciones y terminamos no iniciando el ciclo lectivo".

En cuanto a los números a discutir, Mounier precisó que desde el gremio están haciendo un estudio para relevar el costo de la canasta básica de un docente. "para que el porcentaje de aumento sea real".

"El año pasado la inflación se fue comiendo el poder adquisitivo del salario y por eso pedimos la reapertura de la paritaria pero no fuimos convocados", concluyó. (Fuente: lt10.com.ar)