Hubo incidentes en las calles de Washington Internacionales 21/01/2017 Redacción DURANTE LA ASUNCION DE TRUMP

Ampliar FOTO AFP-NA REPRESION. La policía se enfrentó a manifestantes anti Trump.

WASHINGTON, 21 (AFP-NA). - Basureros, coches incendiados, vitrinas rotas, gases lacrimógenos: las calles habitualmente asépticas de Washington fueron teatro de disturbios el viernes, cuando cientos de manifestantes anti-Trump se enfrentaron violentamente con la policía al margen de la investidura del presidente estadounidense. Con la cara cubierta con pañuelos negros, encapuchados o vistiendo máscaras anti-gas, entre 500 y mil personas quebraron vitrinas y lanzaron piedras contra la policía antidisturbios en la K Street, la denominada "avenida del poder" a pasos de la Casa Blanca, que alberga a grandes bufetes de abogados y cabilderos.

Unos 200 policías intentaron dispersar a los manifestantes tirando decenas de cartuchos de gases lacrimógenos y lanzando gas pimienta. Una humareda acre se elevaba sobre dos manzanas de casas sobrevoladas por un helicóptero policial, llenas de basureros calcinados, trozos de vidrio, cajas metálicas de periódicos destrozadas y cartuchos vacíos.

Los manifestantes rompieron los vidrios de una limusina negra, la incendiaron y le grafitearon el símbolo de la anarquía en la puerta. "Cuatro años de lucha", leía la pancarta de una manifestante enmascarada, en referencia al mandato del magnate inmobiliario Donald Trump, que se convirtió unas horas antes en el 45° presidente de Estados Unidos.

Muchos manifestantes protestaban directamente contra Trump, pero una minoría no tan pequeña tenía otras reivindicaciones, sobre todo relativas a los derechos de las minorías.

Más temprano hubo enfrentamientos menos violentos entre la policía y varias decenas de jóvenes manifestantes que llevaban abrigos con capuchas y pañuelos negros característicos del grupo Black Block, un movimiento radical y muchas veces violento. Estos manifestantes ya habían quebrado otras vitrinas y dañado coches. "Los daños materiales no me molestan", explicó Scout Holiday, de 21 años, una estudiante de la universidad de Michigan. "Es lo que pasa cuando la gente entra en cólera, y hay muchas razones para estar encolerizado hoy".

El resto de las marchas y reuniones durante la jornada de investidura presidencial en Washington fueron pacíficas, puntuadas a veces por insultos y gritos entre ambos bandos.