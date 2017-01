Triunfo ajustado de Atlético

Con la disputa de la sexta fecha, se reanudó anoche la Liga Provincial de basquet con resultados dispares para los representativos rafaelinos. En el Lucio Casarín de nuestra ciudad, Atlético de Rafaela se impuso con lo justo a San Lorenzo de Tostado 77 a 74 en un encuentro correspondiente a la Zona A y comenzó el año con el pie derecho. El partido fue muy parejo y equilibrado, ya que el primer cuarto finalizó igualado en 17, mientras que la visita lo ganaba al entretiempo 42 a 36. El tercer cuarto terminó empatados en 57 y los locales lo pudieron ganar de la mano del pivot Lucas Martina, figura y goleador de la noche con 26 puntos. Primo, con 18, y Crotti, con 8 tuvieron aportes valiosos para que los rafaelinos logren su segunda victoria en el certamen. Por el lado de la visita, Traverso anotó 25, Núñez 16 y Lopumo 14. Por esta misma zona se dieron los siguientes resultados: Adeo 70 – San Jorge 82; Colón de San Justo 65 – El Tala de Rosario 56 y Gimnasia de Santa Fe 59 – Atalaya de Rosario 60.



EN ROSARIO

Por su parte, por la Zona C, 9 de Julio volvió a caer por sexta vez en otras tantas presentación. El elenco de Jorge Chiabotto esta vez cayó en Rosario ante Sportmen por un contundente 95 a 60. Topino, con 20 puntos, Caviasso 17 y Tzoiriff con 14 se destacaron en los locales, mientras que en los julienses Villa fue el que más de destacó con 15, en tanto que Meinberg y Volta sumaron 9 cada uno. Los restantes marcadores que se registraron por este grupo fueron los siguientes: Unión San Guillermo 57 vs. Ceci de Gálvez 61; Racing de San Cristóbal 58 vs. Rivadavia Jrs. de Santa Fe 82 y Santa Paula de Gálvez 88 – Sport Cañadense 63.