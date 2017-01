“Hacer goles te da mucha confianza”

Mauro Albertengo fue la gran figura en la mañana del miércoles en el predio del Autódromo. Porque a partir de sus goles, le permitió a Atlético de Rafaela, con mayoría de juveniles, ganarle el amistoso al Deportivo Libertad de Sunchales.

“La idea es sumar minutos de juego, en lo personal contento porque para todo delantero hacer goles, más allá que sea un partido amistoso, te da mucha confianza”, cuenta Albertengo, que más allá de lo bueno que viene haciendo en este verano, aún el DT sigue apostando (y probando) con otros nombres. “Por ahí estoy un pasito más atrás que los otros delanteros pero tengo que poner la cabeza en fío y seguir metiéndole, me tocó marcar en el amistoso y eso me ayuda mucho para la parte anímica”, confiesa Mauro.

En lo referido a la preparación que viene llevando adelante la “Crema”, el nacido en Egusquiza señala: “Tenemos que seguir trabajando en esta pretemporada muy dura pero necesaria porque se viene un torneo muy duro. En lo personal, venía con un poco de dolores que arrastraba del torneo, por suerte ya se me están yendo y semana a semana voy mejorando mucho físicamente”.

“Por ahí todavía no estamos tan sueltos, es algo normal en esta parte de la pretemporada pero con el correr de las semanas nos vamos a ir ablandando y agarrando un poco más de velocidad. Hay que llegar de la mejor manera al partido en Mar del Plata, ya no podemos regalar nada y tenemos que comenzar a sacar puntos de entrada”, destaca Albertengo.

Para finalizar, hizo referencia a cómo vio el equipo en el 2-0 vs Libertad: “Lo vi bien al equipo, tuvimos mucha tenencia de pelota. El calor no ayudo mucho para ninguno de los dos pero manejamos bien la pelota y pudimos ser profundos para terminar ganando el partido”.