Lorenzo y su nueva Ducati

Tras la presentación del equipo Yamaha el día jueves, Ducati ha hecho lo propio ayer, mostrándole al mundo la moto y el plantel de pilotos con el que competirá durante la temporada 2017 de MotoGP. Al final, la foto filtrada días atrás resultó ser verídica, por lo que no hubo mayores sorpresas al ver la Desmosedici GP17. Lo que sí terminó siendo toda una novedad fue la aparición por primera vez de Jorge Lorenzo vestido de rojo y blanco, los colores característicos de Ducati, con los que emprenderá su 10ª temporada en la categoría reina de las dos ruedas, la primera fuera de Yamaha.

Para el español no fue un día más: “Estoy más nervioso ahora que en las carreras. Es algo muy especial”, se sinceró, para luego destacar “el afecto que me han dado tanto los trabajadores de Ducati como los aficionados. Algunos me dijeron ‘Bienvenido a la familia’, y eso es algo que sólo se puede sentir en este equipo”. Pensando en lo que fue su primer contacto con la Desmosedici, en los test de Valencia (el 15 y 16 de noviembre pasados), el tricampeón del mundo explicó que “luego de estar en un mismo equipo y con una misma moto por muchos años, resultó algo extraño ese primer contacto. Sin embargo, terminaron siendo unas pruebas positivas. Fue un buen cambio”, aclaró.

El objetivo para 2017 es claro: “Cuando has logrado ser campeón del mundo, lo único que quieres es repetir. Si somos fuertes en general pienso que somos capaces de estar en el podio”, aseguró el oriundo de Palma de Mallorca. Junto a él se presentó Andrea Dovizioso, que afrontará su 5ª temporada con Ducati (y como Lorenzo, la 10ª en MotoGP). El italiano se mostró un poco más conservador que su nuevo compañero de equipo, al afirmar que “veremos en Malasia que tan competitiva puede ser”. Además, se mostró a gusto con la llegada del español a la escuadra: “Estoy muy contento de compartir equipo con Jorge y trabajar junto a él”, aseguró. La presentación contó también con la presencia de altos directivos de la firma de Bologna, quienes fueron más allá de lo dicho por sus pilotos: “No hay excusas para no lograr el campeonato. Para eso contratamos a Lorenzo. Hemos cambiado nuestra mentalidad y nos hemos centrado en lograr el título”, señaló de forma contundente Luigi Dall’Igna, Mánager principal de Ducati Corse.



ROSSI Y LA YAMAHA

El piloto italiano de MotoGP ,Valentino Rossi, espera hacer una temporada competitiva con el título mundial como gran objetivo, en un 2017 en el que estrena compañero en Yamaha, el español Maverick Viñales. "Lo importante es hacer buenas carreras y ser lo suficientemente competitivos para luchar por el liderato, después el campeonato nunca se sabe, hay que esperar a ver el potencial de la moto. Lo importante es estar fuerte cada domingo", afirmó el nueve veces campeón del mundo. "El pasado año tenía velocidad y era competitivo en muchos circuitos y en diferentes condiciones, pero cometí algunos errores", aseguró Rossi, que terminó segundo 2016 por detrás del campeón Marc Márquez, y que se ve con posibilidades para luchar por su 10º título mundial. Rossi pareció satisfecho con la nueva Yamaha YZR-M1 y con su nuevo compañero, el español Viñales, tras la marcha de Jorge Lorenzo a Ducati al finalizar la temporada pasada. "Las primeras impresiones con la moto son muy positivas y esperamos que vaya igual de fuerte que bonita es. Los resultados de este año van a ser muy importantes, ya el año pasado fue distinto al 2015 y hemos pasado un invierno (boreal) muy tranquilos y concentrados", dijo Rossi. "Para mí, la moto es buena, muy fuerte y con los nuevos neumáticos somos más rápidos desde la primera vuelta". "Esta temporada nos tenemos que centrar en trabajar de cara a las ultimas diez vueltas que es donde podemos hacer la diferencia, hay que centrarse en conservar la goma y hacer un buen ritmo de carrera", explicó, por su parte, Viñales. El joven piloto español, de 21 años, cuarto en 2016 en su segunda temporada en MotoGP, fue muy elogiado por Rossi. "Es un candidato al título, el pasado año hizo muchos puntos y este año será aún más competitivo y luchará por el campeonato", consideró Rossi.