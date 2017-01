Neuville lidera en Montecarlo

El día más largo del Rally de Montecarlo (con 6 de las 17 especiales del evento) ha dejado a Thierry Neuville (Hyundai) en lo más alto. El belga, que el jueves había terminado la jornada con apenas 7s8 sobre Sébastien Ogier (Ford), tuvo un más que destacado viernes, logrando la victoria en tres de las seis pruebas especiales del día. Tanto ello como un importante retraso del francés le permitió llegar a los 45s1 de ventaja sobre el francés.

La jornada tuvo a la nieve y el hielo como principales protagonistas, debiendo utilizar los pilotos los compuestos con clavos, dadas las complicaciones del asfalto totalmente “blanco”. En el primer tramo cronometrado (de seis que se disputaron) Ott Tanäk (Ford) fue el más veloz, dándole la primera alegría parcial al equipo M-Sport en el año. Sin embargo, no todas fueron buenas para el equipo de Malcom Wilson: en una curva a derecha, Ogier perdió el control del Ford Fiesta WRC y terminó contra las contenciones de nieve. Si bien pudo continuar en carrera sin mayores complicaciones, dejó nada menos que 40s en el camino, suficientes como para caer el 8° puesto del clasificador general tras aquella especial.

Neuville, que había quedado a apenas 1s6 de Tanäk, tomó ritmo y en las siguientes tres especiales logró el mejor registro, llegando a alcanzar una ventaja de 38s2 con el estonio (que había quedado como su escolta) en la general, y de 1m12s con Ogier. Sin embargo, el múltiple campeón reaccionó y se apoderó de los últimos dos sectores de la jornada. Además, aprovechó que el piloto de Hyundai sufrió en esas secciones problemas con el Turbo, lo que le hicieron perder poco más de 25s.

Destacados fueron los abandonos parciales de Juho Hanninen (Toyota) y Kris Meeke (Citroën), quienes tras la única especial disputada ayer eran los mejores de sus marcas (3° y 4° respectivamente). El finés debió desertar luego de chocar contra un árbol, mientras que el británico se estrelló con un montículo de nieve, tras perder la cola del C3 WRC. Ambos accidentes no tuvieron consecuencias para sus pilotos.

Con una etapa disputada, Neuville lidera por 45s1 sobre Ogier. Tanäk se encuentra 3°, a solamente 3/10 de su compañero de equipo. Detrás suyo aparece Jari-Matti Latvala, con el mejor Toyota (a 2m09 del líder) y cierra el “Top 5” Dani Sordo (Hyundai), a 2m57s. El mejor Citroën es Craig Been, ubicado 6°, a poco más de 3 minutos de la punta.