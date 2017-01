Boca y Estudiantes juegan en la 'Feliz'

MAR DEL PLATA, 21 (NA). - Boca debutará este sábado en el Torneo de Verano cuando se mida a Estudiantes de La Plata por la Copa de Oro en el que será el primer partido sin Carlos Tevez y en el cual tendrá enfrente a Mariano Andújar, arquero que era pretendido por el equipo de La Ribera, pero no a Juan Sebastián Verón.

El encuentro se disputará a partir de las 22.10 en el estadio José María Minella de Mar del Plata, contará con el arbitraje de Federico Beligoy e irá televisado por la señal deportiva de cable Fox Sports.

El conjunto de La Plata no tendrá en sus filas a Verón debido a que el presidente y mediocampista de Estudiantes continúa buscando su mejor forma física y futbolística para afrontar el próximo semestre.

En tanto, tampoco estará el defensor Leandro González Pirez, quien se iría a otro club mientras que el técnico Nelson Vivas repetirá el esquema 3-4-3 que utilizó en los amistosos que el elenco jugó en los Estados Unidos por la Florida Cup.

Vivas dispuso que Lucas Diarte ingrese en la defensa como stopper por la izquierda en lugar de González Pirez mientras que Matías Ahumada y Bautista Cejas pelean por un lugar en la zona de ataque.

El entrenador Guillermo Barros Schelotto no confirmó el equipo que pondrá ante Estudiantes de La Plata, pero se estima que jugarán varios de los habituales titulares entre ellos Fernando Gago, quien seguirá ocupando la posición de único mediocampista central. Además continuarán en el equipo Pablo y Sebastián Pérez y Ricardo Centurión iría en el lugar que dejó vacante Carlos Tevez aunque también Barros Schelotto podría adelantar a Pablo Pérez a posición de enganche.



Estudiantes (LP)-Boca



Estadio: José María Minella (Mar del Plata). Árbitro: Federico Beligoy. Hora: 22.10 - TV: Fox Sports.



Estudiantes (LP): Andújar; Schunke, Desábato, Diarte; F. Sánchez, Damonte, Braña, Dubarbier; Auzqui, Bailone y Ahumada o Cejas. DT: Nelson Vivas.

Boca: Axel Werner; Peruzzi, Vergini, Tobio, Fabra; S. Pérez, Gago, P. Pérez; Pavón, Benedetto y Centurión. DT: Guillermo Barros Schelotto.