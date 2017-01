Sub-20: Argentina enfrenta a Uruguay

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Luego del agónico empate en el debut ante Perú, la Selección argentina Sub 20 intentará hoy dar un paso importante en la clasificación a la segunda ronda cuando enfrente en el clásico rioplatense a Uruguay, por la fecha 2 del Grupo B del Sudamericano de la categoría que se

desarrolla en Ecuador.

Los dirigidos por Claudio Ubeda buscarán así su primer triunfo en el certamen, cuando salgan a la cancha del estadio Olímpico de Ibarra a partir de las 21:15 y con televisación de TyC Sports.

"Quiero que Argentina juegue como en el segundo tiempo, buscando por todos lados y generando situaciones", afirmó Ubeda en la conferencia de prensa posterior al partido. El entrenador no podrá contar con el defensor Cristian Romero, expulsado en la segunda parte ante Perú, por doble amarilla, tras una violenta infracción.

Uruguay, por su parte, también viene de quedar en deuda en su debut, ya que no pudo doblegar a Venezuela, pese a que contó con chances para hacerlo, incluso un penal que el capitán Nicolás De La Cruz "picó" y permitió al arquero vinotinto, que se había arrojado sobre su derecha, recuperarse y evitar el gol.

En el otro partido del grupo, Perú se medirá ante Bolivia desde las 19 hs. de nuestro país.



Argentina-Uruguay



Arbitro: Anderson Daronco (Brasil).

Estadio: Olímpico de Ibarra (Ecuador).

Hora: 21.15. TV: TyC Sports.



Argentina: Ramiro Macagno; Nahuel Molina, Juan Foyht, Nicolás Salazar, Milton Valenzuela; Santiago Ascacibar, Pedro Ojeda; Brian Mansilla, Ezequiel Barco, Lucas Rodríguez; y Lautaro Martínez. DT: Claudio Ubeda.



Uruguay: Santiago Mele; Santiago Bueno, José Rodríguez, Matías Viña, Agustín Rogel; Rodrigo Betancur, Marcelo Saracchi, Facundo Waller; Nicolás de la Cruz, Nicolás Schiappacasse y Diego Rossi. DT: Fabián Coito.