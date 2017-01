La última fue la vencida Deportes 21/01/2017 Redacción HANDBALL

Ampliar FOTO NA SALVARON EL HONOR. Los Gladiadores vencieron a Bahréin.

La Selección argentina de handball, que llegaba ya eliminada, logró en su quinto y último partido del grupo D su primera victoria del Mundial de Francia, al derrotar este viernes en París a Bahréin (26-17), y buscará ahora ganar la Copa Presidente, como consuelo. Argentina deberá pelear por un puesto lo más digno posible en los enfrentamientos entre los cuatro quintos, al margen de la lucha de los favoritos por las medallas. Su primer rival será el quinto del Grupo C. En caso de victoria aspirará a finalizar 17° -venía de ser duodécimo en los últimos dos Mundiales-, para lo que tendría que vencer al ganador de la otra eliminatoria entre quintos. "Hoy pudimos jugar de la forma que estamos acostumbrados, todo fue bien desde el principio", explicó el técnico argentino Eduardo Gallardo. En la segunda mitad, Argentina sacó la garra que no mostró a lo largo del Mundial para ganar por nueve goles de diferencia

ante Bahréin, una selección ante la que nunca se había enfrentado en competición oficial, y que disputa su segundo Mundial luego del de Suecia en 2011. El arquero Matías Schulz fue elegido mejor jugador del partido, con 15 atajadas de 29 disparos recibidos, y Federico Fernández, con 8 goles, el máximo goleador del encuentro.

Los hombres de Eduardo Gallardo se despidieron así de su grupo con un triunfo ante el rival más débil, en un torneo en el que no cumplieron las expectativas generadas luego de su duodécimo puesto en Catar, y concluyen la llave D en quinto puesto, con dos unidades. "Fue importante para nosotros ganar este partido, teníamos el ánimo dolido por no pasar a octavos. Hicimos todo para ganar este partido", explicó el jugador del Balonmano Ciudad Encantada de Cuenca, Pablo Vanstein. Este triunfo no mitiga la decepción de Argentina, que acudía a Francia con el objetivo de pasar de ronda y mejorar la mejor posición de su historia en un Mundial. Antes de la última fecha, Argentina era la selección con menos goles anotados (82 de 169 lanzamientos), y salvo resultado imprevisto finalizará como la selección manos goleadora de las 24 clasificadas a la fase de grupos. Una faceta en la que Federico Fernández se mostró el más acertado en el torneo. El objetivo ahora pasa a ser el puesto 17. Aunque para ello los Gladiadores deberán estar más acertados de cara a puerta.