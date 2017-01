Hillary Internacionales 21/01/2017 Redacción Leer mas ...

Donald Trump encabezó una ovación de pie para su rival electoral, la demócrata Hillary Clinton, y dijo sentirse "honrado" por la presencia del matrimonio Clinton en la ceremonia de su investidura presidencial.

"Me sentí honrado cuando supe que el expresidente Bill Clinton y Hillary Clinton iban a venir hoy y me gustaría que se pusieran en pie", dijo irguiendo a los legisladores, a los designados a integrar su gabinete y otros dignatarios en el almuerzo del Congreso.

"No hay nada más que decir porque tengo mucho respeto por esas dos personas", señaló Trump mientras los asistentes se levantaban y aplaudían.