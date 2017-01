Reapertura de la causa de Nisman no está firme Nacionales 21/01/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La apertura de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Kirchner no está firme, pues las defensas aún cuentan con los primeros diez días de febrero para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra. Sucede que el expediente todavía está en curso de apelación pero a raíz de la feria judicial los plazos no corren: desde que las partes fueron notificadas el pasado 29 de diciembre, cuando la Sala I de Casación ordenó la apertura, cuentan con diez días para interponer recursos ante el más alto tribunal penal del país.

La denuncia de Nisman ya está en manos del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, pero la investigación no se iniciará en lo inmediato sino que se aguardará el resultado de la apelación o bien, si no la hay, a que el fallo de Casación quede firme (esto es que transcurran los diez días sin que se interponga ningún recurso extraordinario ante la Corte). De todos modos, el abogado del excanciller Héctor Timerman, Alejandro Rúa, confirmó a NA que recurrirá la sentencia de Casación, lo mismo que podrían hacer las defensas de otros exfuncionarios y dirigentes acusados.

El 29 de diciembre pasado, luego de dos fallos adversos (en primera instancia y la Cámara Federal) los jueces Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos hicieron lugar al recurso de Casación de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la tuvieron por parte querellante y ordenaron la apertura de la causa.

Según la denuncia presentada por Nisman el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de ser encontrado sin vida, hubo un plan ejecutado por el anterior Gobierno en manos de Cristina Kirchner para encubrir la participación de los iraníes en el atentado a la AMIA.

En ese sentido, en base a escuchas telefónicas, dedujo Nisman que el Memorándum de Entendimiento con Irán fue el instrumento con el cual se intentó alivianar la situación de los funcionarios de ese país acusados de ser los autores intelectuales del atentado de 1994.

La denuncia de Nisman había sido dos veces desestimada por Rafecas, decisión que fue en ambas oportunidades ratificada por la Cámara Federal y por el fiscal de la Casación, Javier De Luca, en una pelea en la que hubo una clara división entre jueces y fiscales cercanos o alejados al kirchnerismo.