Llamado a "linchar" ladrones

Un grupo de vecinos de barrio General Savio, de la ciudad de Córdoba, colocó carteles en postes de la zona donde llaman a linchar a delincuentes, cansados de los casos de inseguridad que azotan al sector.



Sin embargo, desde el Centro Vecinal indicaron que no están de acuerdo con lo que se propone. "Es una locura plantear el linchamiento. No se sabe quién está convocando. Hace tres días que están los carteles y nadie los sacó ni los rayó", manifestó a Cadena 3 Carlos Ferrari, presidente del Centro Vecinal.



Por otro lado, añadió que los carteles demuestran el hartazgo de todo un barrio aunque dijo que la solución no es cazar delincuentes. "No sabemos quiénes son los vecinos autoconvocados, pero no se lo puede hacer responsable al Centro Vecinal", sentenció Ferrari.



Además, contó que el barrio presenta serias falencias como falta de alumbrado público y advirtió que los lugares públicos presentan el pasto alto.