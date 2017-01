Reunión de los comités de cuenca de la provincia Locales 20/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO ZONA. El Comité de Cuenca Castellanos Sur, uno de los más complicados.

Tal como prometió el martes pasado el gobernador Miguel Lifschitz, hoy tendrá lugar el encuentro entre los técnicos y responsables de los comités de cuencas de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de reencauzar la comunicación y establecer objetivos comunes. La misma se desarrollará en la capital provincial y será únicamente entre cuencas santafesinas, por lo que no participarán representantes cordobeses, tal como se había rumoreado en algún momento.

Esta reunión será la continuidad de las gestiones del Ejecutivo provincial y apuntará a buscar soluciones concretas a la coyuntura hídrica. Además servirá para el relevamiento de datos en la búsqueda del tan mentado plan integral, que se pretende definir dentro de los próximos meses.

Recordemos que Lifschitz afirmó además que la semana próxima los ingenieros de la provincia se reunirán con representantes del Instituto Nacional del Agua para avanzar en la estrategia.

Sobre el encuentro de hoy dialogamos con Nicolás Mijich, director provincial de Comités de Cuencas de Santa Fe, quien afirmó que “estaremos reunidos, contraponiendo lo que nosotros tenemos relevado con las ideas de proyección con lo que aportan los comités, porque creemos que es una obra que debe llegar por consensos de toda la región, para que una vez generada la obra no nos cause problemas”. Además explicó que “serán reuniones puramente técnicas en las que podamos discutir y acordar lo que mencionaba antes con los comités de nuestra provincia y las autoridades del Ministerio”.

Consultamos a Mijich sobre el caso de la cuenca del Vila-Cululú, que abarca casi la totalidad del departamento Castellanos. El funcionario expresó que “se ha ido trabajando en el relevamiento del cauce principal, pero sabemos de la necesidad de una obra para ese sector. También estuvimos celebrando convenios con los comités de la zona de alrededor $ 5 millones”.

Respecto del plan de trabajo trazado de manera inmediata, para arrancar ni bien el agua lo vaya permitiendo, confirmó que “comenzaremos la desobstrucción de las obras de arte más importante, es decir, puentes y alcantarillas. Y estaremos avanzando luego en el trabajo de los canales secundarios con la misma tarea. Y en el caso de tener que ejecutar contrataciones de emergencia con equipos adicionales también lo vamos a hacer y tenemos la instrucción del Ministro de hacerlo para solucionar este tema en el momento en el que el agua lo permita”.

Sobre este último punto ayer se informó desde Presidente Roca que en esa jurisdicción las tareas ya comenzaron (ver página 13).



PERDIDAS POR $ 1.050 MILLONES

“Como consecuencia de las anomalías climáticas reportadas, la estimación de producción del total de granos de Argentina para la campaña 2016/17 requiere ser recortada en 5,2 millones de toneladas, pasando desde los 124,9 Mt que preveíamos en diciembre de 2016 a 119,7 Mt en la actualidad”, detalla el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario realizado por Emilce Terré y Sofía Corina de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa.

Y continúa: “Esa pérdida productiva implica además que la economía argentina hasta el momento deberá resignar un total de USD 1.050 millones de dólares en el nuevo ciclo 2016/17, aunque vale aclarar que nuestras estimaciones son preliminares”.

“La producción que sí se alcance a volcar al mercado lo hará a un mayor precio (las mayores cotizaciones compensan parcialmente los menores volúmenes), por lo que la caída del valor que aporte la producción primaria de granos argentina al producto interno en la campaña 2016/17 resultaría de “apenas” 200 millones de dólares menor a lo previsto hace un mes atrás con US$ 26.600 millones”.