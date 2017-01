Constituirían un fondo para asistir al sector tambero

El gobernador Miguel Lifschitz se reunió ayer en Buenos Aires con los ministros nacionales del Interior, Rogelio Frigerio, y de Agroindustria, Ricardo Buryaile, para abordar acciones conjuntas ante las pérdidas causadas por la emergencia hídrica en la provincia de Santa Fe.

Entre las medidas planteadas, Lifschitz destacó "la creación de un fondo especial de financiamiento directo a pequeños productores y a pequeños tamberos con aporte de la provincia y un préstamo (a la provincia) del Estado nacional para financiar a pequeños productores que no acceden al sistema bancario; también pedimos una política especial de la Administración Federal de Impuestos (AFIP) en relación a los productores afectados, con prórrogas de vencimientos y moratorias; y finalmente, pedimos una línea de financiamiento del Banco Nación para aquellos que ya tienen capacidad de endeudarse en los bancos".

El gobernador se reunió en primera instancia con el ministro Frigerio en la Casa Rosada, a quien le presentó seis proyectos de obras hidráulicas, en distintas cuencas de la provincia, para que sean financiadas por el Estado nacional. Luego, el mandatario se trasladó al Ministerio de Agroindustria, donde mantuvo una reunión con el titular de esa cartera, Ricardo Buryaile.

"Fundamentalmente, vinimos a plantear los problemas que estamos sufriendo en la provincia como consecuencia de las precipitaciones intensas que hemos tenido desde el día 23 de diciembre a la fecha", señaló el gobernador sobre el encuentro, y recordó que "en algunos casos, en cuatro semanas ha llovido casi 800 milímetros, como sucedió en localidades del sur provincial, mientras que en otras hubo más de 350 milímetros en pocas horas; y los impactos que esto tiene, en algunos casos son familias las afectadas, en algunas localidades que han sido evacuadas y que deben retornar a sus hogares, pero también sobre los impactos económicos en distintos sectores productivos de la provincia, que en magnitud tal vez sea lo más importante".

Al término del encuentro, el mandatario indicó que "quedamos en volvernos a reunir en los próximos días para avanzar en las medidas a implementar".



LAS PERDIDAS EN NUMEROS

"Nosotros estamos estimando pérdidas en el sector agropecuario, ganadero y tambero por alrededor de 1.200 millones de dólares, o sea que estamos hablando de entre 15.000 y 20.000 millones de pesos", precisó el gobernador.

"Esto implica más de 1,5 millón de hectáreas productivas que han sido afectadas, la cuenca lechera que ha sido muy castigada, preferentemente la zona del departamento Castellanos", afirmó.

Por otra parte, el gobernador mencionó que “en materia de obras públicas, les dejamos un listado de seis proyectos de obras de desagües importantes en distintos departamentos de la provincia, algunos de ellos ya cuentan con proyecto ejecutivo y están en condición de licitarse. El ministro los recibió con buena predisposición y quedamos en seguir analizándolos con el secretario de Asuntos Hídricos, y en principio habría voluntad en ayudarnos a financiar estos proyectos”, agregó.

"Durante el año pasado se hicieron muchas obras y las hizo la provincia, y estábamos avanzando con la Nación en otros proyectos, sobre todo en algunos biprovinciales. Hay una obra muy importante que se va a licitar en los próximos meses, es una obra que corre por el límite entre Córdoba y Santa Fe, una obra de 800 millones de pesos que va a financiar la Nación y que ya estaba comprometido de antes", añadió.

Por otro lado, Lifschitz señaló que "en lo inmediato, y sobre todo para las familias que tuvieron que evacuarse, obviamente que los estamos asistiendo en lo que fue la emergencia, con las cuestiones más elementales como son colchones, alimentos y asistencia sanitaria, y acompañándolos en el retorno a los domicilios. Lo que hablamos con el ministro Frigerio es sobre la posibilidad de encarar en algunas de las localidades más afectadas, algún plan de viviendas que nos permitan a mediano plazo dar una solución más definitiva a familias que viven de manera precaria y en zonas muy bajas".

Durante las reuniones, Lifschitz estuvo acompañado por los ministros de Economía, Gonzalo Saglione; de la Producción, Luis Contigiani. Por parte de Nación, participó el secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie.



SCAGLIA TENIA RAZON

Durante la mañana, la diputada nacional por el PRO, Gisela Scaglia, había ratificado los dichos de Pablo Bereciartua, responsable de Recursos Hídricos de Nación y declaró, “es lamentable que cuando miles de vecinos la están pasando mal, el socialismo siga buscando echar la responsabilidad a otros. La crisis hídrica de Santa Fe es consecuencia de la improvisación y la falta de políticas públicas de la provincia que nunca presentó un plan hídrico a la Nación para evaluar su financiamiento”.

Para finalizar, la Diputada Scaglia fue contundente y le pidió a los ministros de la provincia, “que se pongan a trabajar sin descanso con la urgencia que la situación amerita para elaborar el o los proyectos hídricos que sean necesarios para la provincia y los eleven a Nación para poder concretar el financiamiento. Sin proyecto no hay obras y sin obras no hay soluciones, es simple”.