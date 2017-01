Tras el agua, llegan altas temperaturas Locales 20/01/2017 Redacción AYER HUBO UNA TERMICA DE 42º

Ampliar FOTO J. BARRERA AGOBIANTE./ Hasta el martes, se esperan altas temperaturas.

Un informe especial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que se prevén temperaturas muy elevadas durante los próximos días -al menos hasta el martes 24 de enero-, con máximas que oscilarán entre los 35º y los 42º en el centro y norte del país.

Las temperaturas mínimas se pronostican entre los 22º y los 29º, lo que implica que durante la noche no va a refrescar demasiado. La buena noticia es que no se pronostican lluvias, un escenario que podría ayudar a que escurra el agua de las zonas inundadas.

“Se observa el predominio de un centro de alta presión sobre la costa, a la altura de la provincia de Buenos Aires, lo que mantendrá el tiempo estable, y con flujos del sector norte, que para los próximos días, provocará el ascenso de temperaturas, con escasa nubosidad, sin previsión de lluvias y manteniendo el ambiento seco”, explican desde el Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Fich/UNL.

El SMN anticipa para la jornada de hoy una mínima de 24º y una máxima de 36º. Algo similar a lo que ocurrió en la jornada de ayer, en donde la máxima estuvo en torno a los 37º, pero por la humedad reinante (cerca del 40%), terminó elevando la sensación térmica a 41º.

Tanto para el sábado como para el domingo está pronosticado un cielo algo nublado, con una mínima de 22º y una máxima de 39º. El lunes, la mínima no se modificará y se elevará un grado la máxima. Ese día, podría haber alguna tormenta, que se extienda en la mañana de martes. Pero no haría bajar la temperatura. Algunos pronósticos extendidos (como los de accuweather.com) anticipan que las mínimas recién bajarían los 20º en los últimos días de enero.