En la víspera de su investidura, Trump promete unificar a EE.UU. Internacionales 20/01/2017 Redacción EL ACTO SERA HOY EN EL CONGRESO

Ampliar FOTO NA EN EL MEMORIAL LINCOLN./ Trump habló a la multitud después de un espectáculo musical, y tras su discurso hubo un impresionante despliegue pirotécnico.

WASHINGTON, 20 (AFP-NA).- Donald Trump, que el viernes será investido presidente de un Estados Unidos claramente dividido, prometió este jueves que su administración servirá para

"unificar" al país y promover el progreso de los "olvidados".

"Vamos a unificar nuestro país", dijo Trump en un corto e improvisado discurso ante el Memorial Lincoln, en Washington y delante de miles de seguidores.

El mandatario electo prometió que él y su equipo harán "cosas que no han sido hechas en nuestro país por muchas, muchas décadas. Las cosas van a cambiar".

Trump recordó que durante su campaña electoral "hice un llamado a los hombres olvidados y las mujeres olvidadas. Bueno, ya no están más en el olvido, les aseguro".

De acuerdo con Trump, el "movimiento" que terminó por conducirlo a la Casa Blanca es mucho más grande que él mismo. "Yo soy apenas el mensajero", dijo.

Para el presidente electo, es "un movimiento como nunca antes se había visto en ninguna parte del mundo. Nunca hubo un movimiento igual. Es algo muy, muy especial".

Trump habló a la multitud frente al monumento a Abraham Lincoln después de un espectáculo musical, y tras su discurso hubo un impresionante despliegue pirotécnico.

El viernes en la mañana, Trump y su esposa, Melania, serán recibidos en la Casa Blanca por el presidente saliente Barack Obama y su esposa, Michelle, y poco más tarde ambos se dirigirán

juntos al Congreso para la ceremonia de investidura.



LA AGENDA

En la mañana de este viernes, Trump, Pence y sus familiares participarán de un oficio religioso en la Iglesia Episcopal de San Juan, a pocos pasos de la Casa Blanca.

A las 14.00, el presidente Barack Obama y la primera Dama, Michelle, darán la bienvenida a Trump y su esposa Melania para un té en la Casa Blanca. Las dos parejas se trasladarán juntos en una caravana hacia el Capitolio.

Más tarde, a las 14.30, comenzará la ceremonia de la investidura, en las escalinatas del occidente del Capitolio, con espectáculos musicales. Entre los invitados se destacan legisladores, los integrantes de la Corte Suprema y diplomáticos. Estarán también los ex presidentes Jimmy Carter, George W. Bush y Bill Clinton, quien estará acompañado por su esposa, Hillary Clinton, derrotada por Trump en las elecciones de noviembre pasado. Por cuestiones de salud, no estará presente el expresidente George H.W. Bush. La soprano Jackie Evancho, de apenas 16 años, tendrá la responsabilidad de cantar el himno nacional.

A las 16.30 se presentarán los primeros discursos. Líderes religiosos harán invocaciones. Clarence Thomas, integrante de la Corte Suprema, tomará el juramento del vicepresidente Pence.

Finalmente, a las 17.00 Trump pronunciará su juramento, tomado por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts. Para ello, se utilizarán dos Biblias: la utilizada en la investidura del presidente Abraham Lincoln y una perteneciente a Trump, que le fuera obsequiada por su madre en 1955. Posteriormente, Trump pronunciará un discurso que debe durar unos 20 minutos.

Posteriormente, manteniendo una larga tradición, Trump y Pence participan de un almuerzo en el Capitolio. A las 19.30: Trump y Pence pasarán revista a las tropas frente al Capitolio. Y a partir de las 20 se llevará a cabo el desfile de Investidura. El nuevo presidente y vicepresidente pasan revista a las tropas y luego recorrerán los 2,4 kilómetros por la Avenida Pensilvania desde el Capitolio hasta la Casa Blanca, acompañados por unos 8.000 participantes que incluyen representantes de las Fuerzas Armadas, escuelas y universidades, grupos a caballo, veteranos de guerra y hasta una brigada de tractores.

Entre las 00.00 y las 04.00, Trump, Pence y sus esposas participan de tres diferentes galas bailables. Otras galas están programadas para toda la ciudad.